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中越防長會晤 設海軍熱線

聯合報／ 記者賴錦宏／綜合報導

南海情勢緊張之際，大陸國防部長董軍和越南國防部長潘文江日前舉行會談，雙方簽署設立「中越海軍熱線」諒解備忘錄。雙方強調，海上問題需通過談判以和平方式解決，共同維護海上和平。

大陸環球時報引述觀察家稱，在菲律賓與北京圍繞南海的緊張關係加劇之際，中越此舉可能是向馬尼拉發出訊號。越南也是南海相關島嶼及其附屬海域的主權聲索國之一。

據大陸國防部發布，中越第八次邊境國防友好交流活動四月十一至十二日在雲南河口和越南老街及相關口岸地區舉行，董軍與潘文江分別率團出席並舉行會談。這是董軍去年十二月任大陸防長後首次出訪。

董軍在會談中說，中方願與越方傳承「同志加兄弟」深厚友誼，堅定支持彼此核心利益和重大關切。他呼籲雙方把海上合作打造成兩軍合作新亮點，提升共同維護海上安全的能力。雙方並承諾將增進交流和強化年度合作機制，如國防戰略對話及在北部灣進行聯合巡邏。

據越通社報導，潘文江稱，越南一貫重視與中國建立團結友誼、長期穩定、堅定信任、全面合作關係。他強調海上問題需要通過談判以和平方式解決，遵循兩國高層共識。

南華早報引述上海外國語大學副教授馮超稱，如果中越合作良好，菲律賓將難以在挑釁北京方面走得太遠。

南海 國防部 越南

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