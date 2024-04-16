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李強見蕭茲 盼德國放寬高科技產品出口限制

中央社／ 台北16日電
大陸國務院總理李強今（16）日與德國總理蕭茲會談，希望德方放寬高科技產品對大陸的出口限制，採取切實措施為在德國的陸資企業提供公平、透明、非歧視的營商環境。路透社
大陸國務院總理李強今（16）日與德國總理蕭茲會談，希望德方放寬高科技產品對大陸的出口限制，採取切實措施為在德國的陸資企業提供公平、透明、非歧視的營商環境。路透社

中國國務院總理李強今天在北京與到訪的德國總理蕭茲舉行會談表示，希望德方放寬高科技產品對中國的出口限制，採取切實措施為在德國的中資企業提供公平、透明、非歧視的營商環境。

據陸媒澎湃新聞，李強表示，雙方要充分發揮中德政府磋商等各層級對話機制作用，統籌規劃、協調推進各項合作，推動雙邊貿易更優化平衡發展，打造新能源汽車等合作新增長點。

李強指出，中國會繼續為德國等各國企業在中國投資興業提供更好營商環境，希望德方放寬高科技產品對中國的出口限制，採取切實措施，為在德中資企業提供公平、透明、非歧視的營商環境；要以市場眼光、全球視野，從經濟規律出發，客觀、辯證看待產能問題，希望歐方秉持市場化和公平原則，審慎使用貿易救濟措施。

據報導，蕭茲（Olaf Scholz）表示，中國是德國的重要合作夥伴。德方願與中方加強對話溝通、深化務實合作，推動德中全方位戰略夥伴關係取得更大發展。德方反對貿易保護主義，願與中方共同努力營造公平競爭環境。

會談後，兩國總理共同見證簽署自動網聯駕駛等多項雙邊合作文件。

蕭茲於14日率多名企業家飛抵中國，展開為期3天的訪問。這是蕭茲自2021年12月任職德國總理以來第二次訪問中國。

中國國家主席習近平今天上午也在釣魚台國賓館會見了蕭茲。據官方央視新聞，習近平說，中德之間沒有根本利益衝突，彼此不構成安全威脅，雙方合作不是風險，而是關係穩定的保障。

德國 李強 蕭茲

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