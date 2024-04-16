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馬英九：習遞橄欖枝 盼賴務實回應

聯合報／ 記者鄭媁陳熙文侯俐安／台北報導
馬習二會10日在北京登場，大陸國家主席習近平（右）和前總統馬英九（左）重演世紀之握。聯合報系資料照
馬習二會10日在北京登場，大陸國家主席習近平（右）和前總統馬英九（左）重演世紀之握。聯合報系資料照

前總統馬英九上周在北京會晤大陸國家主席習近平後，昨透過臉書表示，感謝習近平與大陸方面接待，也誠摯建議準總統賴清德能遵循中華民國憲法，依據憲法「一中」架構，確認兩岸不是兩個國家，並保證不走台獨道路，讓兩岸回到共同政治基礎「九二共識」，對等、尊嚴展開各項交流。民進黨及賴清德辦公室昨皆未作出回應。

馬英九認為，習近平對他們遞出橄欖枝，他衷心期盼，為了台灣民眾的福祉，賴清德能以民為念，務實回應，如此方是台灣安全之幸，兩岸人民之福。

馬英九指出，此次訪陸十一天，帶著「大九學堂」廿位同學走訪廣東、陝西與北京，看了許多歷史景點和世界頂級企業；同學告訴他，他們第一次感受中華文明源遠流長，及身為炎黃子孫的驕傲，更深刻體悟兩岸歷史、文化與情感連結，是政治切不開的。

馬英九表示，他要特別感謝習近平，日前與大陸政協主席王滬寧、中共中央辦公廳主任蔡奇親自接待，打破慣例與台灣青年學子面對面互動，聆聽台灣學生表達想法並答覆，他認為這是對台灣展現最高誠意與善意。馬說，未來他會繼續推動兩岸年輕人交流，並衷心期盼這樣的青年交流、民間交流更多，未來兩岸互動與互信就會更好，中華民族前景也會更明亮。

習近平 賴清德 馬英九

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