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外傳人選是他！具三優勢接衛福部長呼聲高 最快將於明日公布

中共軍委副主席何衛東：堅決反對外力干涉古巴內政

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
中共軍委副主席何衛東（右）15日表示堅決反對外部勢力干涉古巴內政。圖為何衛東2018年3月在「兩會」發言。圖／大陸國防部官網
中共軍委副主席何衛東（右）15日表示堅決反對外部勢力干涉古巴內政。圖為何衛東2018年3月在「兩會」發言。圖／大陸國防部官網

共軍事高層再度有外事活動，由共軍中央軍委副主席何衛東15日在北京會見到訪的古巴軍方高層，他強調堅決反對外部勢力干涉古巴內政。

據大陸國防部官網消息，何衛東15日在北京會見來訪的古共中央委員、古巴革命武裝力量部政治部主任羅霍，他指出中古友誼歷久彌堅、牢不可破，「兩黨兩國肩負著建設發展社會主義的崇高使命」。

何衛東強調，近年來，雙方按照兩國元首擘畫的戰略藍圖，積極推進各領域合作並取得豐碩成果。「中方高度讚賞古方在涉及中國核心利益問題上給予的堅定支持，將繼續堅定支持古方捍衛主權獨立和民族尊嚴，堅決反對外部勢力干涉古內政」。中方願與古方分享中國式現代化道路的成功經驗，「繼續為古提供力所能及的幫助，支持古軍隊建設發展，攜手共建中古命運共同體」。

羅霍則表示古方永遠不會忘記中方長期以來在各方面給予的真誠幫助，「將一如既往鞏固加強古中兩黨兩國特殊友好關係，堅定奉行一個中國原則，共同反對霸權霸凌，更好造福兩國和兩國人民」。

公開資料顯示，羅霍是何衛東今年會見的首位外國軍方領袖。2023年12月29日，大陸全國人大任命董軍為新任國防部長，但董軍迄今只有公開與柬埔寨、印尼防長會見，何衛東仍繼續承擔外事工作。

共軍 古巴

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