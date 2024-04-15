美控中國網路攻擊威脅 陸反批美為爭取預算栽贓陷害

針對美國指控中國大陸網路攻擊威脅，中國國家計算機病毒應急處理中心15日發布一份報告，反批美國情報機構利用毫無事實依據的藉口無底線抹黑中國，以此換取美國政府撥款，是「巨大醜聞」。

央視新聞報導，今年2月1日，美國眾議院舉行一場「中國網路攻擊威脅」聽證會，該會議主要針對2023年5月由微軟公司揭露的「伏特颱風」駭客組織展開討論。微軟稱，該駭客組織具有中國政府支持背景，並稱其對美國關鍵基礎設施發動了網路攻擊並試圖進一步實施破壞，給美國國家安全造成嚴重威脅。

報導稱，針對這一指控，中國的聯合調查技術團隊進行了溯源分析後發現，相關指控缺乏證據，純屬栽贓陷害，目的就是為了打壓中國對外形象與發展。

央視新聞指出，中國大陸的聯合調查技術團隊經過溯源分析認為，微軟和「五眼聯盟」國家報告中提到的病毒程序並沒有表現出明確的國家背景駭客組織行為特徵，反而與勒索病毒網路犯罪團夥的關聯程度更為明顯。

在這種情況下，微軟和「五眼聯盟」國家僅憑受害單位和攻擊者的攻擊技戰術這些模糊的歸因因素，就把「伏特颱風」扣上「中國政府支持背景駭客組織」的帽子，不僅非常不嚴謹和不專業，其背後必然有更深層次的原因。

報導稱，一直以來，網路攻擊活動的歸因分析都是國際性難題，但美國政府卻利用對他國網路攻擊活動的歸因，將自己塑造成被網路攻擊的「受害者」形象，博取國際輿論支持的同時，將其作為政治籌碼在國際爭端中向他國施壓，進而謀求超額利益。

央視新聞指出，近年來，中國公安機關偵破西北工業大學、武漢地震監測中心等多個機構被美國家安全局、中央情報局網路攻擊案件中表明，美國才是真正的「黑客帝國」、「竊密帝國」。

中國國家計算機病毒應急處理中心高級工程師杜振華指出，美國NSA（美國國家安全局）、CIA（美國中央情報局）都有過很多的網路武器洩密事件，導致現在的網路空間出現了攻擊能力不斷增強的現狀。這樣的現狀導致很多的網路犯罪團夥，實際上具備的攻擊能力是很強的。

針對中國國家計算機病毒應急處理中心發布的報告，大陸外交部網絡事務協調員王磊指出，該報告揭露了只要無底線抹黑中國，就能換取美國政府撥款的巨大醜聞。

報導稱，美國聯邦政府的網路安全總預算和相關情報機構的網路安全預算都得到了顯著增加。中國國家計算機病毒應急處理中心這份報告因此認定，「伏特颱風」就是美國情報機構和反華政客針對美國國會和納稅人的一次「合謀欺詐」。

王磊說，報告揭露了一個重要的真相，所謂「伏特颱風」的真實面目是國際勒索軟體組織。但美方的網路安全機構和企業勾連腐敗，對中國進行栽贓陷害，在獲得部門和經濟利益的同時，也為美國對華關係增添了非理性因素。

王磊強調，更令人關注的是，在炒作「伏特颱風」期間，美方還首次把網路安全與台海局勢相聯繫。他警告美國，不要高估自己任意妄為單方面制定規則的「實力」，更不應低估中方在平等的基礎上維護中美網路關係的決心。