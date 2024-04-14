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列舉10大間諜案！大陸國安部將商人李亨利資助反送中列首案

中央社／ 台北14日電
中國國安部今天列舉近10年來破獲的10大「間諜案件」。其中被列為首案者，是被控資助香港「占中」、「反送中」運動，2021年4月被判有期徒刑11年的商人李亨利案。圖／取自央視節目畫面
中國國安部今天列舉近10年來破獲的10大「間諜案件」。其中被列為首案者，是被控資助香港「占中」、「反送中」運動，2021年4月被判有期徒刑11年的商人李亨利案。圖／取自央視節目畫面

中國國安部今天藉4月15日「全民國家安全教育日」，列舉近10年來破獲的10大「間諜案件」。其中被列為首案者，是被控資助香港「占中」、「反送中」運動，2021年4月被判有期徒刑11年的商人李亨利案。

由中國國家安全部製作的「創新引領．國安礪劍」宣傳專題，今天在其微信公眾號推出上集，內容回顧中共總書記習近平2014年提出「總體國家安全觀」10年以來，由國安單位查獲的10個重大「間諜案件」。

其中，李亨利案即排名第1；第2是引發中國、加拿大關係緊張的加國公民康明凱（Michael Kovrig）及史佩弗（Michael Spavor）案；第3是曾被視為「愛國僑領」的梁成運案；第6則是台籍學者鄭宇欽案；第10是引發外企強烈疑慮的諮詢業龍頭凱盛融英案。

中國國安部聲稱，2019年6月香港「反送中」運動爆發後，國安機關發現「有大量資金透過非法途徑流入香港」，用於支持「反中亂港」活動。經過追蹤，「幕後金主」李亨利「逐漸進入國家安全機關視野」。

根據中國國安部說法，李亨利原名李瀘洋，1955年生於上海，後在中國國內經商，利用改革開放的機遇賺取「第一桶金」。1980年代，李亨利曾因引誘婦女賣淫和詐騙被公安機關「處理」，此後就開始支持各種反中活動。

中國國安部宣稱，李亨利為方便出境參加反中活動，1993年入籍貝里斯以資助反中機構和政客；2009年，他在境外與楊姓反中頭面人物結識；2014年香港發生「占中」運動後，李亨利主動透過楊某約見「挑頭人物」周永康，當即資助周永康前往歐洲「參加反中活動和接受培訓」。

到2019年香港「反送中」運動，李亨利「與『反中亂港分子』勾聯，提供資金支持」。在其資助下，楊某多次將黃之鋒，周永康、羅冠聰、張昆陽等人引薦到海外，「配合西方反華政客，一起對付中國政府和香港警察進行抺黑汙化」。

中國國安部指稱，李亨利「充當內奸」，充當反中活動「幕後金主」，從事「危害國家安全活動。2021年4月，他因「資助危害國家安全犯罪活動」罪，被判處有期徒刑11年，並沒收個人財產人民幣200萬元（新台幣約909萬元）。

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