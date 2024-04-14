金正恩會見趙樂際 深化朝中友好

中共政治局常委兼大陸全國人大委員長趙樂際十三日在北韓平壤會見北韓領導人金正恩。金正恩表示，鞏固和發展朝中傳統友好合作關係是北韓堅定不移的方針，兩國關係正不斷發展到新的更高階段。韓聯社日前指出，趙樂際此訪可能是為了金正恩今年下半年訪問中國大陸做準備。

新華社報導，趙樂際於十一日至十三日對北韓訪問，趙已與朝鮮勞動黨中央政治局常委、最高人民會議常任委員會委員長崔龍海會談，昨天（十三日）與金正恩會見。

據報導，趙樂際首先轉達中共總書記習近平對金正恩的親切問候和良好祝願，並指出今年是中朝建交七十五週年，中方願同北韓一道，在兩黨兩國最高領導人戰略引領下，推動雙邊務實互利合作取得新的成果，繼續相互有力支持，維護雙方共同利益。中方願同朝方密切協調配合，共同辦好「中朝友好年」各項活動。

據報導，金正恩表示，趙樂際此次率團訪問北韓，並出席「朝中友好年」開幕式活動，充分體現了習近平對發展朝中關係的友好情誼，有力地彰顯了朝中關係根基深厚、牢不可破。

金正恩強調，朝中關係具有深厚歷史傳統，歷經風風雨雨，世世代代傳承。鞏固和發展朝中傳統友好合作關係是朝鮮黨和政府堅定不移的方針。兩國關係正依照新時代的要求，不斷發展到新的更高階段。

金正恩指出，今年是朝中建交七十五周年暨「朝中友好年」，北韓願同中方加強各領域合作和治國理政經驗交流，深化傳統友誼，譜寫朝中關係新篇章。