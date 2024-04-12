不滿日與美菲峰會涉陸表述 陸外交部約見日公使表關切

美日元首峰會「拜岸會」、美日菲元首峰會近日接續登場，皆觸及大量涉中國大陸議題。對此，大陸外交部官員12日約見日本駐華公使，向日方在該兩場峰會的「涉華消極動向」提出嚴正交涉，表達嚴重關切和強烈不滿。

10日登場美日元首峰會上，兩國宣布升級軍事同盟，還重申台海和平穩定的重要性，反對片面以武力和脅迫改變東海及南海現狀，也觸及釣魚台議題。11日召開的美日菲元首峰會，則宣布三國為和平安全而結為夥伴，推動三邊國防合作，還談到建立三方海上對話，並對大陸在南海的危險和侵略行為表達嚴重關切。

為此，根據大陸外交部網站消息，大陸外交部亞洲司司長劉勁松12日約見了日本駐華使館首席公使橫地晃，就日方近日在華盛頓舉行的美日領導人會談、美日菲峰會期間的涉華消極動提出嚴正交涉，表達嚴重關切和強烈不滿。

稍早之前，大陸駐日本大使館已在11日透過發言人「答記者問」方式，在官網回應「拜岸會」。

該發言人說，日方不顧中方一再規勸，執意在日美領導人會晤和聯合聲明中大肆操弄涉華議題，嚴重干涉中國內政、損害中方利益。日美也大幅強化軍事同盟，渲染陣營對抗，將推高衝突風險，威脅區域和平穩定。中方對此強烈不滿，堅決反對，已向日方提出嚴正交涉。

此外，在「拜岸會」觸及釣魚島議題後，大陸海警12日上午發布消息指，「4月12日，中國海警2502號艦艇編隊在我釣魚島領海內巡航」，似作為對美日峰會聲明的回應。大陸海警還強調，「這是中國海警依法所進行的維權巡航活動」。