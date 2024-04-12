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馬英九之後 郝龍斌赴河南祭黃帝

中央社／ 上海12日電

繼前總統馬英九前往中國大陸訪問後，國民黨前副主席郝龍斌日前也前往河南，參加甲辰年黃帝故里拜祖大典。

綜合河南日報和官方帳號「河南發布」報導，河南省委書記樓陽生10日在鄭州會見中國國民黨前副主席郝龍斌一行。此次郝龍斌赴河南是應邀參加甲辰年黃帝故里拜祖大典。

11日，甲辰年黃帝故里拜祖大典在新鄭黃帝故里舉行。除了郝龍斌，出席的有中國全國人大常委會副委員長鐵凝、全國政協副主席王光謙、海峽兩岸關係協會會長張志軍、河南省委書記樓陽生、省長王凱、省政協主席孔昌生等人。

媒體報導，在此次赴陸前，郝龍斌3日在台受訪時表示，10日將前往大陸河南祭黃帝陵，會在當地待3到4天。自己訪陸最主要原因是兩岸目前關係緊張，有兵凶戰危的危險，雙方更應該加強交流、加強溝通，盡量的釋放善意，減少誤解、增加了解，這是所有負責任的政治人物該做的事情。

馬英九1日至11日在中國大陸訪問，並與中共總書記習近平會面。期間，他在4日到中國陝西參加「清明公祭軒轅黃帝典禮」，表示希望藉此表達台灣人對傳統中華文化尊宗敬祖的重視，也讓更多人了解民族文化傳承的重要性。

郝龍斌 馬英九

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