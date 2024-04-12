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不滿陸反競爭政策 美航空業界要求暫停批准中美新航班

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
近日美國多間大型航空公司及航空工會要求拜登政府「暫停批准」中美之間的新航班。路透
近日美國多間大型航空公司及航空工會要求拜登政府「暫停批准」中美之間的新航班。路透

去年11月中美元首舊金山峰會，達成增加中美客運直航航班的共識，被視作中美恢復交流的訊號，今年中美更進入直航恢復「加速期」，卻在美國航空業界掀起反對聲浪。近日美國多間大型航空公司及航空工會要求拜登政府「暫停批准」中美之間的新航班，原因是中國大陸持續實施「破壞性的反競爭政策」，使美國航司落於不利地位。

路透報導，美國航空協會（Airlines for America）是一個產業組織，成員包括美國航空（AA）、達美航空（DAL）和聯合航空（UA）。該組織在給美國交通部和國務院的一封信中提到，自從俄烏衝突2022年3月爆發之初，美國航司就停止飛越俄羅斯領空，而大陸航司繼續利用俄羅斯領空，從而獲得了優勢，這使得他們的飛行時間更短，並且比被禁止進入俄羅斯領空的美國航司具有更多燃料優勢。

這封信件由航空公司飛行員協會、聯合飛行員協會和空服員協會共同簽署。信中呼籲美國國務卿布林肯和運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）「暫停美國和中國大陸之間的額外客運航班，直到美國工人和企業在市場上獲得平等准入，不受大陸政府現有有害的反競爭政策的影響。」

美國交通部今年2月宣布，從3月31日起，大陸客運航空公司可以將每周往返美國的航班從目前的35架次增加到50架次，約為疫情前水準的三分之一。大陸民航局也允許美國航司每周執飛50個中美直航客運往返航班，但美方目前未使用所有名額。

這也是疫情之後，自去年5月以來，中美第5度增班。而去年11月中美元首舊金山峰會上，雙邊也達成共識，將推出更多便利人員往來、促進人文交流的措施，其中便包括增加中美客運直航航班。

報導指出，中美航班在新冠疫情期間引發爭議，雖然這個話題成為兩個超級大國之間罕見的合作領域，但美國航空公司對航班的「快速增加」表示擔憂。美國航司擔心，拜登政府可能會將大陸航司允許的每周航班數量增加，甚至翻倍達到100班次。

另外，報導還提到，美國眾議院中國問題特別委員會主席、共和黨籍蓋拉格（Mike Gallagher）和該委員會民主黨領袖克里希納莫西（Raja Krishnamoorthi）在另一封聲明信中敦促拜登政府，在大陸遵守「現有的雙邊協議，且乘客需求開始恢復」之前，不要批准更多航班。

聲明指出，大陸航司在運營航線時具有反競爭的商業優勢，在美國航司運營飛往中國的航線數量不對等的情況下，「絕不允許這種優勢繼續擴大」。而聲明也提到，美國乘客不能因為穿越俄羅斯領空而面臨不必要的安全風險。

美國航空 航班

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