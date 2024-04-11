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小三通金泉航線因航道浮筒故障 可能將停航1個月
金泉航線航道近期助導航設施受損，為維護航安，金門縣港務處已經連2天發出金門往返石井的停航公告，往返金泉的八方輪，將待設備修復後再恢復行駛；據了解，因航道上的浮筒並無備品庫存，採購浮筒，設置浮筒總工期預計最快要1個月時間。
金門縣港務處表示，從本月起，金門往返泉州石井的航班，由一周3班增加為每日1班，昨天八方輪在往金門途中，發現航道上C1、C2浮筒出現異常，其中C1浮筒已消失，C2浮筒半浮沉在航道上飄浮不定，經安全評估決定昨日下午船班取消，並在確保航行安全的措施條件下，採取空船低速返回石井港。
據了解，目前金泉航道浮筒消失，移動的情況未得到處理，相關人員評估確認存在安全隱患，主要是C1浮筒下沉已成水下礙航物，高速客船撞上極易產生船體破損；再來C1、C2浮筒分別為泉金航道的左側標、右側標，浮筒外側全部是淺灘和礁石，船舶走出航道外匯產生觸礁、擱淺事故；此外，C1、C2浮筒是泉金航線重要轉向點，沒有物理物標參考，高速行駛時容易衝出航道，造成觸礁、擱淺事故；目前這些風險無法得到控制，一旦產生事故，會造成嚴重後果。
金門縣港務處表示， 因為金泉航道狹窄，兩岸礁石密布，船舶能保持在航道中央航行和及時轉向，浮筒起到關鍵的作用；若無相關指引容易造成船隻觸礁、擱淺，且擔心消失的浮筒成為水下礙航物，關係到航運安全，八方輪也向金門港務處要求，希望能盡快打撈浮筒並盡快恢復浮筒。而八方輪將等影響航運行駛的不安全因素消弭之後，待浮筒打撈、恢復浮筒設置完成後，並經風險評估，一旦達到安全航行條件，及航線主管部門同意後，可隨時準備恢復正常航班。
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