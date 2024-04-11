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我駐美代表俞大㵢：台灣問題其實是中國問題

聯合報／ 記者陳熙文／台北報導

我國駐美代表俞大㵢昨接受網路節目「齊有此理」專訪時表示，印太地區發生爭端的共通點就是中華人民共和國，台灣只是對岸製造緊張的地區之一，國際上在討論的「台灣問題」其實是中國問題。

俞大㵢說，常在美國聽到大家討論台灣問題、台灣議題，把台海當作一個情勢緊張的熱點，但實際上台海並非地區中唯一緊張地方，釣魚台、東海、南海、菲律賓乃至於印度均存在緊張關係，其共通點就是中國在製造爭端和緊張。

俞大㵢表示，台灣只是中國大陸的目標之一，其目標就是想突破第一島鏈，改變現行世界規範來制定以中國大陸為主的規範，成為世界霸權。他認為，美日澳菲等理念相近國家須共同應對。

有人認為美國在台協會（ＡＩＴ）主席羅森柏格日前第五度訪台的目標是指導賴清德就職演說內容，俞大㵢認為美國尊重台灣主權，羅森柏格上任後來台多次代表雙方交流密切，對台灣大選表達正面，看講稿指導、干涉等說法「誇張了」，甚至是「無稽之談」。

針對馬習二會，俞大㵢認為馬英九此行並不代表任何政黨或政府，是以個人名義或基金會名義去，他要去參訪是他的自由，要小心的是中方做認知戰、政治戰；執政黨去才會有不同意義。

俞大㵢 美國在台協會 馬英九

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