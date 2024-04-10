俄羅斯遠東輻射洩漏 黑龍江省稱邊境監測正常

俄羅斯遠東地區靠近中國邊境城市5日發現「輻射源」，中媒對相關消息低調處理，被指與對日本排放核處理水的態度大不同。黑龍江政府部門今天則表示，邊境輻射監測顯示正常。

路透社5日引用俄羅斯官方媒體塔斯社同日報導稱，俄遠東城市哈巴羅夫斯克（Khabarovsk，舊稱伯力）的一個地區發現「放射源」，當地政府已宣布該地區進入緊急狀態。報導稱，在距住宅樓約2.5公里的輸電塔附近檢測到輻射數值升高。

哈巴羅夫斯克地處黑龍江、烏蘇里江匯合口東岸，與黑龍江省撫遠市隔江相望，距離中國邊境僅30公里左右。

然而，這則新聞當天在中國僅鳳凰網及參考消息網轉發外媒報導，未造成輿論普遍重視。部分網友則在網上議論俄媒報導和事態嚴重性，並認為這與去年日本排放核處理水入海時，中國官方及媒體鋪天蓋地的批評和報導形成強烈對比。

8日，河南日報旗下新媒體頂端新聞聯繫中國駐哈巴羅夫斯克總領事館，其工作人員表示，當地對部分地區進行管制，對核洩漏的源頭進行緊急處理，目前沒有造成很大影響，也沒有影響到中國邊境，但提醒中國居民不要前往限制區域活動。

隨著這則新聞受到更多關注，黑龍江省生態環境廳官方微博今天上午發布，連日來，黑龍江省大氣輻射環境自動監測站24小時實時監測相關輻射劑量率並採集氣溶膠樣品，監測結果處於正常水準，未見異常。

文章說，黑龍江省共27個大氣輻射環境自動監測站，其中佳木斯市撫遠、同江地區2個自動監測站距離哈巴羅夫斯克地區最近，約為60公里和210公里。5日以來的連續自動監測結果顯示，輻射值處於正常水平。

文章並引述俄媒說，曾進入緊急模式的哈巴羅夫斯克工業區，現場的輻射背景8日已恢復正常，當地官方並在9日宣布，自10日起解除因發現放射性汙染源（為一個工業探傷儀上的銫137膠囊）該市局部地區實施的緊急狀態。此事件未對居民健康和周邊環境造成不良影響。目前，哈巴羅夫斯克市生產生活秩序正常。