習近平見俄羅斯外長 王毅稱中俄為「優先合作夥伴」

在外界關注「馬習二會」何時登場之際，大陸國家主席習近平9日先會見了來訪的俄羅斯外交部長拉夫羅夫。在此之前，拉夫羅夫已與大陸外長王毅進行了會談，在會後共同會見記者時，王毅稱中俄關係日益成熟、堅韌、深厚，雙方視彼此為優先合作夥伴，並就烏克蘭問題表態稱，中方根本遵循是習近平提出的「四個應該」，希望看到盡快停火止戰。

據新華社9日下午發布快訊，4月9日，大陸國家主席習近平在北京會見俄羅斯外交部長拉夫羅夫。

在此之前，俄羅斯衛星通訊社於8日晚間，發布了拉夫羅夫和王毅進行工作會談的訊息。接著，大陸外交部官方網站，在9日下午發布王毅和拉夫羅夫，在舉行會談後共同會見記者的講話內容。

對於國際情勢，王毅說，中方處理熱點議題的出發點，是維護聯合國憲章宗旨和原則，維護國際法和國際關係基本準則，和以和為貴，積極勸和促談，及妥善照顧各方合理關切，堅持真正的多邊主義，反對任何搞陣營對立的「小圈子」，尤其在亞太地區。他並指，「北約不應該把手伸向我們的共同家園，任何分裂對抗的言行在亞太地區都沒有市場和未來。」

王毅指出，在烏克蘭問題上，中方的根本遵循是習近平提出的「四個應該」，希望看到盡快停火止戰。中方支持適時召開俄烏雙方認可、各方平等參與，公平討論所有和平方案的國際會議，無論是一軌，還是二軌，都可以探討；在巴以問題上，聯合國安理會通過的決議具有約束力，應當得到有效執行，立即實現無條件且持久的停火。

他說，中方支持聯合國安理會盡快討論並接受巴勒斯坦成為聯合國正式成員國，支持巴勒斯坦人民實現獨立建國，呼籲重啟「兩國方案」，實現阿拉伯，猶太民族和平共處和中東地區的持久和平。

王毅還強調，我們也要重視其他全球和區域性熱門議題的解決，包括持續打擊恐怖主義。

另就中俄關係，王毅說，四分之三個世紀以來，中俄關係歷經風雨，歷久彌堅，日益成熟、堅韌、深厚。 雙方視彼此為優先合作夥伴，秉持永久睦鄰友好、全面戰略協作精神，將雙邊關係提升至新時代全面戰略協作夥伴關係的歷史最高水準，樹立了大國、鄰國友好交往、合作共贏的典範。

他接著提出，為了進一步鞏固和發展中俄關係，要做到「五個始終」，包括雙方要始終遵循元首外交的戰略引領、始終堅持「不結盟、不對抗、不針對第三者」的原則、始終在大是大非面前堅守正道、始終在合作中追求普惠共贏，和始終推動平等有序的世界多極化。