拉夫羅夫訪陸晤王毅 稱中俄領袖今年擬多次會面

俄羅斯外交部長拉夫羅夫近日在大陸訪問，俄羅斯通訊社9日指出，中國外長王毅在北京與來訪的拉夫羅夫舉行會晤。拉夫羅夫稱，中俄將合作打擊恐怖主義，俄羅斯總統普亭和大陸國家主席習近平也計劃在今年的上海合作組織高峰會及金磚峰會期間會面，並且不排除在其他場合碰頭。王毅則表示，支持俄羅斯穩定發展，中俄將進一步加強戰略合作、強化多邊互動。

據俄通社報導，兩人會面時拉夫羅夫表示，俄羅斯和中國將繼續進行反恐合作，其中，在包括番紅花城市大廳（Crocus City Hall）音樂廳恐怖襲擊事件發生後的多邊機制範圍內的反恐合作。

拉夫羅夫強調，此次俄羅斯總統選舉是在「西方強硬外部施壓和基輔政權恐怖襲擊激增」的情況下舉行。他在與王毅會面中表示，「如你所知，對俄羅斯城市的炮擊變得更加頻繁，造成平民傷亡，且記錄到駭客多次試圖入侵我們的選舉系統。但投票成功進行，沒有任何事情阻礙俄羅斯選民自由且創紀錄地表達意願，這一點中國政府代表團可以確認。我們對貴國派遣觀察員表示感謝。」

王毅則表示，中方願支持俄羅斯在普亭領導下穩定發展，並再次代表中方對普亭以「創紀錄的支持度」再次當選俄羅斯聯邦總統表示祝賀。他表示，人民的支持是俄羅斯進步的源泉。「相信在普亭的堅強領導下，俄羅斯人民將擁有光明的未來。」

他強調，作為俄羅斯的友好鄰邦和全面戰略夥伴，中方將堅定支持俄羅斯在普亭領導下穩定發展和復興。

王毅還指，莫斯科和北京將進一步加強在世界舞台上的戰略合作。下半年起，在俄方擔任金磚國家主席國和中方擔任上合組織主席國框架內，兩國將互相提供有力支持，加強多邊互動。

俄羅斯外交部發言人扎哈洛娃近期曾指，拉夫羅夫訪問中國期間，將與王毅會談，就烏克蘭危機、亞太局勢等議題進行討論，也將針對雙邊合作、聯合國、金磚國家、上海合作組織、Ｇ20等工作展開磋商。

據了解，王毅與拉夫羅夫上次會面是在去年10月的「一帶一路」峰會前夕。此前，兩人今年1月也曾通過電話，王毅當時還就俄烏戰爭指，中方一貫尊重各國主權和領土完整。「烏克蘭問題有其複雜和特殊的歷史經緯」，理解俄方在安全問題上的合理關切。中方主張應徹底摒棄冷戰思維，透過對話談判，最終形成均衡、有效、永續的歐洲安全機制。