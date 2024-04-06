陸阻清明節悼念李克強 故居警力戒備、鮮花店遭關切

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清明節期間，大陸各地有民眾自發性悼念已故前總理李克強，其位於安徽合肥的故居，以及鄭州等地出現悼念人群，但警方高度戒備，部署密集警力，阻止人們獻花或聚集。有民眾在外送平台預定鮮花送往故居，店家因此接收到警方關切電話。

自由亞洲電台報導，社群媒體X平台帳號「李老師不是你老師」 轉發網友投稿訊息，指位於安徽省合肥紅星路80號的李克強故居，清明連假期間戒備森嚴。

網友稱，警方從3日就開始設崗布防，防止有人藉悼念李克強聚集，整條紅星路上都有警察和國安志願者站崗，警察加上便衣超過50人。多名網友說，「警察多到照片都不敢拍」。也有網友說，安徽宿州汴河大橋上，每隔10公尺設有警察崗哨。

還有網友說，鄭州市政府為了不讓民眾悼念李克強，在鄭州市中心如意湖安插上百個警察，其中有便衣警察，連每個辦公室內部都有警察。原因與李克強曾當了7年河南省長，以及他去年逝世後，有上千人至如意湖周邊擺放他的巨型遺像、標語以及鮮花。

另有網路圖片顯示，4月4日上午9點半，有民眾在瀋陽中山公園內的孫中山雕塑前，擺上一束悼念李克強的鮮花，但一個小時內，花就被人拿走。

也有網友抱怨，4日清明節當天在美團等購物平台預訂鮮花，打算快遞送往李克強故居，但無法預訂，APP顯示「當前區域暫時無法提供配送服務」。

在5日有消息更新稱，可以往李克強故居訂花了，但下單後，店家會接到警察電話，要求提供花店位置以及下單人的個資。李克強故居附近的花店老闆也會勸阻買花的人打消念頭。

2023年10月27日，李克強因突發心臟病在上海病逝，享壽68歲，當時大陸多地出現民眾大規模自發悼念活動。今年清明節，是李克強逝世後首個清明節，許多民眾進行悼念。