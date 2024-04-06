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蔡奇再兼新職接替習近平 任黨建小組組長

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
新華社3日報導，蔡奇當天以中共中央黨的建設工作領導小組組長身分，主持該領導小組會議並發表講話，意味著蔡奇已出任這一領導小組組長。（新華社）
新華社3日報導，蔡奇當天以中共中央黨的建設工作領導小組組長身分，主持該領導小組會議並發表講話，意味著蔡奇已出任這一領導小組組長。（新華社）

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中共政治局常委蔡奇再身兼一要職！新華社報導，中共中央黨的建設工作領導小組三日召開會議，中共中央政治局常委、中央黨的建設工作領導小組組長蔡奇主持會議並講話。上述敘述意味著，蔡奇已接任中央黨建工作領導小組組長。有報導稱，前任組長是中共總書記習近平兼任。

蔡奇在中共政治局七名常委中排名第五，位居習近平、李強、趙樂際、王滬寧之後，在丁薛祥、李希之前。但蔡奇近來的地位愈形重要，他身兼數要職，包括中央書記處排名第一的書記、有「大內總管」之稱的中央辦公廳主任及中央和國家機關工委書記。港媒三月底報導，蔡奇去年兼任中央網絡安全和信息化委員會主任，目前未有正式任命發布。

自由亞洲電台報導，蔡奇接替習近平黨建小組組長的身分，是一改「親自指揮、親自部署」的先例，引起外界關注。海外政論刊物「北京之春」榮譽主編胡平則認為，「小組治國」是習近平治理國家的一貫策略，蔡奇只是替習近平分擔庶務，相當於習近平的代理人，並不代表分權。

法廣報導指出，比起其他幾位政治局常委，甚至比起總理李強，蔡奇在二十大以來兼職之多，且崗位之關鍵，還是令人驚奇。

中共 習近平

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