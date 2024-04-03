以空襲伊領館 耿爽：性質極為惡劣 中方強烈譴責

大陸常駐聯合國副代表耿爽當地時間4月2日，在聯合國安理會關於伊朗駐敘利亞外交館舍遇襲緊急公開會上表示，伊朗駐敘利亞大馬士革外交館舍昨天遭到空襲，造成多名伊方人員死亡，館舍嚴重受損。這起攻擊嚴重違反聯合國憲章和國際法，既侵犯了敘利亞的主權，也侵犯了伊朗的主權，性質極為惡劣，中方對此予以強烈譴責。

他表示，25年前，中國駐南聯盟大使館曾遭到以美國為首的北約空襲，造成人員傷亡及館舍損毀。我們對伊朗政府和人民目前的悲痛感同身受，對伊朗政府和人民表示深切的同情和慰問。

耿爽說，根據《維也納外交關係公約》和公認的國際關係基本準則，外交機構的安全不容侵犯。如果放任這種毫無底線、不計後果的行為有罪不罰，將釋放嚴重錯誤訊號，鼓勵更多的冒險行徑。我們注意到伊朗以及敘利亞等阿拉伯國家對以色列提出了嚴正抗議和譴責，並希望以色列方面對此作出回應。

他說，去年10月加薩衝突爆發以來，我們見證了民宅被襲、學校被襲、醫院被襲、人道設施被襲、聯合國機構被襲，今天又見證了外交館舍遭到襲，國際法和國際關係基本準則的紅線被一次次突破，人類道德良知的底線一次次擊穿。這樣的局面、這樣的慘狀必須立刻停止。

他提到，上個星期，安理會通過第2728號決議，要求立即在加薩實現停火。我們強烈呼籲國際社會共同努力，確保這項決議得以落實，不要讓穆斯林信眾的整個齋戒月在槍砲聲中度過。

耿爽表示，目前，加薩地面局勢仍在不斷惡化，外溢風險日益顯現，中東地區局勢已岌岌可危。以色列頻繁地對敘利亞、黎巴嫩境內目標實施跨國打擊，嚴重侵犯相關國家主權、獨立和領土完整，加劇整個地區緊張局勢。這種挑釁行動可能引發更大動盪，危及整個區域安全，必須立即停止。

他說，中方呼籲各方，特別是對以色列有重要影響的國家發揮建設性作用，為推動加薩立即停火，中東局勢早日降溫、恢復和平穩定做出實際努力。