學者：拜習通話 精算時間點

美國總統拜登與中國大陸國家主席習近平進行通話，專家學者認為，這是美中雙邊一次重要的通話，不但要保持對話管道的暢通，確保美中互動穩健發展，同時也希望在美國大選前能夠避免出現誤判。

針對拜習通話，有學者表示，這是美國國務卿布林肯與中國大陸外長王毅於二月會面後，大家就預料到的結果，只是雙方選在這個時間點，顯然經過一番精算，一方面美國剛過完復活節假期，輿論較淡；另一方面，共和黨和民主黨幾乎已完成黨內初選程序，進入暴風雨前的寧靜，與其在進入選舉肉搏戰之後通話，不如選在現在不受選情影響來做溝通。

淡江大學國際事務與戰略研究所教授李大中說，此次通話內容應當還是延續雙方去年在舊金山會晤的脈絡，在國際議題上控管美中關係，並在重要領域上保持溝通與接觸，避免發生意外而擦槍走火。

台大大陸研究中心特約研究員尹麗喬也認為，美中領導人此刻進行通話，就是希望保持美中互動在較為穩健的道路上，兩岸議題的討論是不可避免的；但他也表示，雙方也可能聚焦俄烏戰爭與以哈戰爭等議題，協調美中共同合作解決問題的可能性。

李大中指出，拜登和習近平去年在舊金山討論到美中恢復軍事管道的互動，包括參謀長聯席會議主席布朗（CQ Brown Jr.）就在去年十二月底與中國軍委聯合參謀部參謀長劉振立進行一次視訊會議，中國國防部日前也指出，中美兩軍在海上軍事安全磋商機制會議的籌備工作上進展順利。他認為，拜登與習近平可能就此議題做進一步的討論。

而美中領導人通話時間點，恰好與美國在台協會（ＡＩＴ）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）的訪台行程重疊。有學者分析認為，這並非巧合，而是中美領導人通話前，試圖對台灣做出一個平衡，不希望台灣出現「被出賣」的擔憂，也在五二○賴清德就職典禮前確認新政府的態度，確保兩岸「零意外」。