李強會印尼準總統 稱加強一帶一路倡議對接

繼大陸國家主席習近平後，赴北京訪問的印尼準總統普拉伯沃，2日接著和大陸國務院總理李強舉行會見。李強說，中方願與印尼維持高層交往良好趨勢，運用各層級對話機制，加強政策溝通協調，雙方要進一步加強「一帶一路」倡議和印尼發展戰略對接。

據央視報導，李強2日上午在北京人民大會堂會見普拉伯沃。李強表示，近年來中印尼關係快速發展，普拉伯沃在當選後首訪就來到中國大陸，再次彰顯兩國深厚友誼。

李強說，中方願與印尼一道，維持高水準戰略互信，深化全方位互利合作，推動中印尼命運共同體建設不斷走深走實，取得更多共贏成果，更好造福兩國人民。

李強指出，中方願與印尼維持高層交往良好趨勢，運用各層級對話機制，加強政策溝通協調。雙方要進一步加強「一帶一路」倡議和印尼發展戰略對接，加速推動「區域綜合經濟走廊」和「兩國雙園」等重點項目建設，在深化農、林、漁等傳統領域合作的同時，拓展 數位經濟、綠色經濟等高新技術及新興產業合作，加強減貧發展、鄉村振興等民生領域交流合作。

他說，中方願與印尼加強在聯合國、東亞合作機制等多邊領域溝通與協作，共同維護廣大發展中國家利益，捍衛國際公平正義，推動全球治理朝著更公正合理的方向發展，為區域和世界繁榮穩定作出積極貢獻。

據中方發布，普拉伯沃表示，他當選後首次正式訪問就來到中國大陸，致力於鞏固兩國友誼與合作，推動兩國關係提質升級。印尼新政府欽佩中國大陸所取得的發展成就，願借鏡中方經驗，和中方進一步深化基礎建設、農業、扶貧、民生、綠色經濟等領域合作，建構更緊密的雙邊關係，為區域和世界和平與發展作出積極貢獻。

在此之前，普拉伯沃已於1日和習近平會談，說印尼願延續對中友好政策，恪守一個中國政策，印尼新政府願積極推動兩國發展戰略對接。

近年中國大陸和印尼關係緊密，現任印尼總統佐科威和習近平互動頻繁。今年二月，印尼國防部長普拉伯沃搭檔佐科威長子吉伯朗，以近五成九得票率贏得大選。他當選後，即應習近平邀請訪問北京。