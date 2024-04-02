聽新聞
test
0:00 / 0:00

訪京晤習印尼準總統：延續對中友好政策

聯合報／ 記者陳政錄／綜合報導
大陸國家主席習近平（右）昨天在北京人民大會堂與印尼準總統普拉伯沃舉行會談，普拉伯沃表態願延續對中友好政策。（新華社）
大陸國家主席習近平（右）昨天在北京人民大會堂與印尼準總統普拉伯沃舉行會談，普拉伯沃表態願延續對中友好政策。（新華社）

印尼準總統普拉伯沃當選後首次出訪選擇中國大陸，昨在北京與大陸國家主席習近平會談。習近平稱兩國今後應精誠團結，打造互利共贏的典範、共同發展的樣板、南南合作的先鋒，中方願在減貧脫貧領域與印尼加強合作，提供支持。普拉伯沃表態，願延續對中友好政策，恪守一個中國政策，印尼新政府願積極推動兩國發展戰略對接。

近年中國大陸和印尼關係緊密，現任印尼總統佐科威和習近平互動頻繁。今年二月，印尼國防部長普拉伯沃搭檔佐科威長子吉伯朗，以近五成九得票率贏得大選。他當選後，即應習近平邀請訪問北京，展現對中政策延續意圖。

央視報導，習近平昨在北京和普拉伯沃舉行會談。習首先祝賀普拉伯沃當選，並指過去十年他和佐科威引領兩國關係全面快速發展，有雅萬高鐵的金字招牌，中方願與印尼深化全方位戰略合作，建構具有地區和全球影響力的中印尼命運共同體。

習近平強調，中國大陸和印尼同為發展中國家和新興市場國家代表。過去兩國在爭取民族獨立和國家建設事業中始終相互支持，今後也應精誠團結。雙方應堅定地走符合自身國情發展道路，堅定支持彼此維護主權、安全、發展利益，在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互理解支持。他還說，中方願和印尼一道，維護東協團結和中心地位，維護開放包容的區域架構，建構更為緊密的中國—東協命運共同體。

據中方發布，普拉伯沃說，中國是印尼強而有力的合作夥伴，完全支持發展更緊密的印尼同中國關係，願延續佐科威的對中友好政策，恪守印尼政府一貫奉行的一個中國政策。他還說，印尼新政府願積極推動兩國發展戰略對接，推動經貿、脫貧等合作取得更多成果；又稱中國在國際事務中特別是巴勒斯坦問題上始終主持公道正義，他深表讚賞，願和中方加強國際和區域事務協調合作，為南南合作做出更大貢獻。

北京 印尼 習近平

延伸閱讀

觀察站／馬能否再闡述「各自表述」 將成馬習二會關鍵

印尼準總統訪京晤習 劉建超訪馬來西亞見總理

印尼總統當選人3/31訪中 將與習近平舉行會談

馬英九4月訪陸！傳這天和習近平會面 馬辦回應了

相關新聞

訪京晤習印尼準總統：延續對中友好政策

印尼準總統普拉伯沃當選後首次出訪選擇中國大陸，昨在北京與大陸國家主席習近平會談。習近平稱兩國今後應精誠團結，打造互利共贏...

共軍今明中緬邊境實彈演習

中緬邊境此前情勢一度緊張，中共昨宣布於二日上午八時到三日傍晚六時，在雲南省盈江、隴川兩縣共五處鄰近中緬邊界的地區舉行聯合...

沉默香港3／當台灣人不敢去香港 一半港人不認同台灣 港澳條例該廢止了嗎？

當香港民眾面對基本法23條立法通過的時刻，選擇沉默以對，這一次，台灣民眾的態度與過去也很不同，「大家不再那麼關注香港了！...

沉默香港2／外商本地員工不能瀏覽國際資料庫？經濟學家不能唱衰？羅奇直言：香港玩完

過去有很多詞彙可以用來描繪香港，像是：國際金融中心、航運中心、貿易中心…，但近幾年香港經濟陷入困局，大陸網民給了它「國際...

沉默香港1／國安條例再一擊 香港宛如進入獵巫社會 非港人觸法天涯海角也可追

香港特區政府以迅雷不及掩耳的速度，經過11天審議，於上月19日完成三讀，全票通過基本法23條有關國家安全的立法，名稱叫「...

李強會法國外長：盼法方推動歐洲遵循市場規則

法國外長塞儒內訪陸，除大陸外長王毅外，大陸國務院總理李強也於1日會見了塞儒內。在近年中歐經貿因電動車補貼等議題波折之際，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。