訪京晤習印尼準總統：延續對中友好政策

印尼準總統普拉伯沃當選後首次出訪選擇中國大陸，昨在北京與大陸國家主席習近平會談。習近平稱兩國今後應精誠團結，打造互利共贏的典範、共同發展的樣板、南南合作的先鋒，中方願在減貧脫貧領域與印尼加強合作，提供支持。普拉伯沃表態，願延續對中友好政策，恪守一個中國政策，印尼新政府願積極推動兩國發展戰略對接。

近年中國大陸和印尼關係緊密，現任印尼總統佐科威和習近平互動頻繁。今年二月，印尼國防部長普拉伯沃搭檔佐科威長子吉伯朗，以近五成九得票率贏得大選。他當選後，即應習近平邀請訪問北京，展現對中政策延續意圖。

央視報導，習近平昨在北京和普拉伯沃舉行會談。習首先祝賀普拉伯沃當選，並指過去十年他和佐科威引領兩國關係全面快速發展，有雅萬高鐵的金字招牌，中方願與印尼深化全方位戰略合作，建構具有地區和全球影響力的中印尼命運共同體。

習近平強調，中國大陸和印尼同為發展中國家和新興市場國家代表。過去兩國在爭取民族獨立和國家建設事業中始終相互支持，今後也應精誠團結。雙方應堅定地走符合自身國情發展道路，堅定支持彼此維護主權、安全、發展利益，在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互理解支持。他還說，中方願和印尼一道，維護東協團結和中心地位，維護開放包容的區域架構，建構更為緊密的中國—東協命運共同體。

據中方發布，普拉伯沃說，中國是印尼強而有力的合作夥伴，完全支持發展更緊密的印尼同中國關係，願延續佐科威的對中友好政策，恪守印尼政府一貫奉行的一個中國政策。他還說，印尼新政府願積極推動兩國發展戰略對接，推動經貿、脫貧等合作取得更多成果；又稱中國在國際事務中特別是巴勒斯坦問題上始終主持公道正義，他深表讚賞，願和中方加強國際和區域事務協調合作，為南南合作做出更大貢獻。