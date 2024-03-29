傳大陸新任「網路沙皇」蔡奇已上任 學者：習近平尋求新的權力結構

香港《南華早報》本周四（3月28日），中共政治局常委、中央書記處書記蔡奇已接管中共中央網絡安全和信息化委員會。有分析人士指出，此舉凸顯了過去一年中國領導人將更多職責下放給親信副手的趨勢。

蔡奇是習近平在福建和浙江的舊部，2014年，他被調至中央，任新成立的中央國家安全委員會辦公室副主任，在2016年成為首都北京的市委副書記，2017年成為北京市委書記。他主政北京後，開展了一系列整治行動，例如要求「控制人口規模」，大規模強拆廉價出租屋，導致極具爭議的清理「低端人口」運動。北京在疫情中成功舉辦了冬奧會，也可能為他的政績加分。「十九大」時，蔡奇作為極少的個例，以非中央委員身份，直接進入中共中央政治局。在2022年的中共二十大上，蔡奇當選為政治局常委（排名第五）、中央書記處書記。

三位消息人士向《南華早報》透露，習近平已任命蔡奇為中共中央網絡安全和信息化委員會主任。最初，習近平在2014年成立了這個領導小組，旨在鞏固黨對網絡的直接控制，並親自擔任組長。中國官媒新華社當時曾報導，在該小組第一次會議上，習近平指出：「要把中國建成網絡強國，沒有網絡安全就沒有國家安全」，同時也要求「做好網絡宣傳、把握好網上輿論引導」。許多專注於互聯網安全業務的上市公司股價一度飆升。但外界普遍擔憂，中國當局將進一步收緊對網絡言論的控制。

2018年，領導小組擴大成為委員會。蔡奇的任命尚未正式公布，不過一位消息人士表示他已在去年上半年掌管委員會。學者鄧聿文認為，這一舉動表明，習近平正在向他最信任的助手放權，並尋求形成一個新的權力結構。《南華早報》援引鄧聿文表示：「習近平親自負責軍事、外交和安全方面的重要事務，而李強和蔡奇，他們是習近平最信任的親信，則負責監督政府和黨的重要職能。」這就形成了一個由習近平領導的緊密的權力中心。清華大學的一位不願透露姓名的政治學者表示，蔡奇的新角色表明，他得到了習近平的「堅實信任」。習將網絡安全、數位經濟等領域視為中共「生死攸關的問題」。2016年，中國制定了網絡安全法。之後，北京以國家安全為由，收緊了有關企業存儲和傳輸用戶數據的規定。

也曾被稱作「中國網絡沙皇」的魯煒2019年被判14年徒刑。他曾擔任中國國家互聯網信息辦公室主任。2019年，中國一法院裁定，魯煒利用職務之便，直接或間接收受賄賂共計折合人民幣3200萬餘元。

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