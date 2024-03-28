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助港澳生留台發展講座 今年首場逾70學生參加

聯合報／ 記者陳政錄／台北即時報導
陸委會與台港策進會共同策劃，與內政部移民署、勞動部及大專院校合作舉辦系列「港澳畢業生留台工作評點制講座」，今年首場講座在朝陽科技大學舉辦。取自台港策進會
陸委會與台港策進會共同策劃，與內政部移民署、勞動部及大專院校合作舉辦系列「港澳畢業生留台工作評點制講座」，今年首場講座在朝陽科技大學舉辦。取自台港策進會

陸委會與台港經濟文化合作策進會（台港策進會）共同策畫的「港澳畢業生留台工作評點制講座」，今年首場於28日在朝陽科技大學舉辦，吸引中部地區10多所大學近70位港澳生參加，詢問留台發展管道。陸委會參事林佩君說，此舉旨在讓港澳生瞭解政府友善政策，提前為職涯規劃做準備，畢業後順利留台就業，貢獻所長。

據台港策進會，「港澳畢業生留台工作評點制講座」由陸委會和台港策進會共同策畫，和內政部移民署、勞動部及大專院校合作舉辦，今年的系列首場於28日在朝陽科技大學舉辦。

林佩君說，為延攬優秀僑外生畢業後留臺發展，勞動部今年將評點制許可數額從6,000名增至7,000名。據統計，近年港澳生畢業後利用評點制留台工作人數逐年增加，2022年8月至2023年7月港澳生申請評點制計有1,409人，許可人數為1,311人，核准率高達93.04%。

林佩君說，為關懷及協助在台港澳生善用評點制留台發展，去年陸委會與策進會於北中南各地舉辦七場評點制講座，獲得熱烈好評，今年規劃與大專院校合作擴大辦理全台巡迴講座，讓港澳生瞭解政府友善政策，提前為職涯規劃做準備，畢業後順利留台就業，貢獻所長。

對於港澳生關切轉換工作及覓職會否影響居留及未來定居權益，移民署曹顧齡副組長說，港澳生畢業後在台工作居留連續5年可申請定居，覓職期間不算工作居留，但不會視為居留中斷，請港澳同學無須擔心，可善用覓職期找尋適宜的工作；勞動部專員陳駿綱提醒，同學在繳交申請資料時務必詳盡，對自己有益的資料皆可提供，以增加成功之機率。

朝陽科大畢業校友林德灝建議，學弟妹詳細瞭解評點制，包含個人及雇主應備文件，面試時可主動向雇主表明已備齊文件，且可協助雇主辦理工作許可程序，以增加僱用率。

台灣各大學校友總會榮譽會長麥業成建議，同學多參與校內外活動，瞭解台灣的人文、地理、社會及職場文化。

移民署 陸委會

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