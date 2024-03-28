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陸國防部：廈金「根本不存在」禁限制水域

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸國防部28日表示，「台灣是中國的台灣」，廈金海域「根本不存在」所謂禁止、限制水域。（圖／取自大陸國防部微信公眾號）
大陸國防部28日表示，「台灣是中國的台灣」，廈金海域「根本不存在」所謂禁止、限制水域。（圖／取自大陸國防部微信公眾號）

針對金門禁限制水域問題，大陸國防部28日表示，「台灣是中國的台灣」，廈金海域「根本不存在」所謂禁止、限制水域。

大陸國防部28日下午舉行例行記者會，發言人吳謙指出，大陸海警部門展開常態化執法巡查行動，有利於維護相關海域正常秩序，保障兩岸漁民生命財產安全。他強調，「台灣是中國的台灣，廈金海域根本不存在所謂『禁止、限制水域』。」

吳謙表示，2月14日金門海域發生的大陸漁船翻沉事件中，民進黨當局草菅人命、推諉卸責，已激起兩岸同胞公憤，必須要給大家一個清清楚楚的交代。「解放軍密切關注海上事態，做足處置突發情況的準備，堅決維護台海地區和平穩定。」

另有記者問及，今年大陸的「政府工作報告」中涉台部分，強調「堅定不移推進祖國統一大業」，並未提到「和平統一」。有分析認為報告簡化對台內容陳述，並不代表大陸會減少對台行動，大陸未來勢必「做的會比說的多」。

吳謙回應，「和平統一，一國兩制」是解決台灣問題的基本方針，「是實現祖國統一的最佳方式」。大陸願以最大誠意、盡力爭取和平統一的前景，但決不允許台灣從祖國分裂出去。需要強調指出的是，體現一個中國原則的「九二共識」是維護台海和平穩定的「定海神針」，實現祖國完全統一是大勢所趨、大義所在、民心所向。

吳謙強調，在打「獨」促統方面，中共解放軍始終以行動說話，始終是堅決而專業的。他提到，要正告民進黨當局：台獨分裂活動越猖獗，和平解決的可能性就越消減。中共解放軍持續練兵備戰，將以堅如磐石的意志和強大能力，堅決捍衛國家主權和領土完整。

國防部 解放軍 金門

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