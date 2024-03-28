中菲南海角力 大陸外交部五連問駁菲律賓「受害者」一說

中菲南海問題近來愈演愈烈，大陸外交部部長助理華春瑩26日在其X平台連發貼文批評，隨菲船隻出海採訪記者對南海拍攝的影片進行不正當編輯，把菲律賓描述為受害者，是「麻煩製造者」。菲對此表示強烈不滿。大陸外交部回應，是誰在南海問題反覆挑釁滋事，違背雙方共識和自身承諾，並自導自演、渲染緊張，「用意何在？」客觀理性的人都看得很清楚。

大陸外交部28日舉行例行記者會，發言人林劍表示，有關聲明歪曲真相，顛倒是非，中方對此堅決反對。他反問，「是誰在南海問題上反覆地挑釁滋事？是誰在違背雙方的共識和自身的承諾？是誰在自導自演、渲染緊張？是誰在拉攏域外勢力插手介入？」

林劍提到，中方在不同場合多次詳細介紹有關情況，每次菲方的行動都安排不少記者，其中，還有一些第三國的媒體記者跟隨拍攝，「用意何在？」相信客觀理性、不帶偏見的人，對此都看得很清楚。

林劍強調，「報導事實真相是媒體記者的天職和本分」。希望相關組織和記者秉持客觀立場，全面且準確地報導事實的真相。

另，針對媒體問及，美國國防部長27日表示，美國將堅決支持菲律賓維護南海主權和海洋權益，同時，批評中方所謂危險軍事行動。對此，林劍強調，美國不是南海問題的當事方，不應介入中菲兩國之間的問題。美菲共同防禦條約動搖不了中方維護本國領土主權和海洋權益的堅強意志和堅定決心。