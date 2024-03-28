多米尼克總理博鰲論壇上稱：倡導「台灣回歸祖國懷抱」

博鰲亞洲論壇2024年會舉行開幕式，值得注意的是，與會並參與致詞還有台灣前邦交國，他們在致詞中或觸及與台灣斷交的選擇。今年與台斷交的諾魯總統阿迪揚表示，不久前諾魯承諾一個中國原則，與中國大陸建立外交關係，該選擇站在歷史正確一邊；2004年與台灣斷交的多米尼克總理斯凱里特則直言要「倡導台灣和平統一，台灣回歸祖國懷抱」。

阿迪揚指出，這是他首次參加博鰲論壇。阿迪揚自24日至29日對中國大陸進行國是訪問，這也是中諾兩國在今年1月24日復交後，阿迪揚首次訪華。阿迪揚表示，中諾雙方同意在農業、媒體與經濟等領域密切合作。他讚賞習近平對外開放的路線，因為這對諾魯至關重要。

阿迪揚在致詞中強調，應以合作推動全人類進步與繁榮，認為和平、發展與人類進步不可分割。他指出，衝突與緊張局勢正在各地發生，衝突阻礙增長、破壞穩定，必須支持沒有衝突的發展。同時他也表示應該建立橋樑、培養同理心，攜手共建和諧繁榮的世界，為後代子孫留下和平遺產。

而阿迪揚與斯凱里特此行也在25日分別與習近平會見。習近平會見阿迪揚時指出，「今年1月，諾魯作出堅持一個中國原則、同中國復交的政治決斷，這是符合歷史大勢、順應時代潮流之舉。」他說， 友好不分先後，只要開啟，就會有光明前途。

習近平與斯凱里特會見則指出，歡迎多方搭乘「中國式現代化」的快車，拓展兩國經貿、基礎建設、農業、醫療衛生等領域合作，願繼續為多米尼克經濟社會發展提供力所能及的幫助等。

環球時報引述華東師範大學亞太研究中心執行主任陳弘分析指出，諾魯總統此行既具有政治意義，也具有經濟合作層面的意義。復交以後，諾魯總統第一次訪問中國，反映出諾魯方面希望能夠盡快將兩國之間的合作進一步深化和落實的強烈願望。