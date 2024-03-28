官方智庫解讀「新質生產力」：不會導致經濟增長放緩

中共總書記習近平2023年9月提出「新質生產力」後，持續成為各界試圖解讀的新詞彙，而大陸官方智庫則強調，新質生產力不僅不會導致經濟增長的速度放緩，還可以使經濟增長「達到或者是接近『潛在增長率』的區間」。

大陸「中國記協」28日上午舉辦「新聞茶座」，邀請大陸發改委旗下「中國宏觀經濟研究院」院長黃漢權向境內外媒體解讀新質生產力。黃漢權首先花了半小時，說明新質生產力的內容，他指出，外界對此有些認識誤區，比如認為新質生產力只能在發達地區產生、認為新質生產力只存在於戰略性產業、或只能通過科技創新來實現，這些理解「不夠全面完整準確」。

談新質生產力，黃漢權指出，大陸的科技創新跟發達國家比還是有差距，科技力量布局有待優化、產出效益有待提高、人才隊伍結構也有待優化，故需要發展新質生產力提升科技產出的效益。

在媒體問答環節，他也強調，大陸發展新質生產力不僅不會導致經濟增長的速度放緩，可能還會讓經濟的增長速度提升。他坦言，從長周期來看，大陸經濟肯定是基數越高，增長速度也會有所變化，但是經濟增長在一定的階段、一定的範圍內，會保持相對穩定，這個穩定靠通過努力使經濟增長「達到或者是接近『潛在增長率』（5%到6%）的區間」。

他直言，大陸經濟增長速度跟潛在增長率「還是有差距的」，如果再靠傳統的生產力、傳統的動能來維持經濟增長，再保持到潛在增長率將「比較困難」。

對於中小企業的前景，他認為中小企業也不一定說全都是去做新興產業，哪怕做的是從傳統產業，但是傳統產業改造升級，用新技術、新模式、新業態來改造，改造達到效率提升、成本下降，也可以屬於新質生產力的一個組成部分。

針對半導體產業問題，有媒體提問美國、日本、歐洲、台灣加強半導體與設備出口管制，大陸如何發展，黃漢權則回應，半導體產業是一個國際化程度很高產業，因為涉及很多零組件、都是「高精尖」，僅僅靠某一、兩個國家完全把半導體所有做完，「我認為難度很大」，現在半導體產業是有台積電在內的全球合作，將來前景還是很好，因為在數位化、規模化時代，「晶片都不夠用」。

黃漢權並提到，大陸產業肯定要升級，不可能老是停在「加工組裝」，現在越南也等國也要追上來，「我們需要進行技術進步，往高端、往上走」，外國設備技術不賣給大陸，「只能自己研發了」，這需要時間，「假以時日肯定能攻克下來」。