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中荷討論光刻機輸華問題 荷蘭：獨立自主評估出口管制

聯合報／ 大陸中心／即時報導
大陸商務部部長王文濤周三在北京會見到訪的荷蘭外貿與發展合作大臣范呂文，雙方重點就光刻機輸華問題深入交換意見。（圖／取自大陸商務部官網）
大陸商務部部長王文濤周三在北京會見到訪的荷蘭外貿與發展合作大臣范呂文，雙方重點就光刻機輸華問題深入交換意見。（圖／取自大陸商務部官網）

根據大陸商務部官網28日發布的消息，大陸商務部部長王文濤周三在北京會見到訪的荷蘭外貿與發展合作大臣范呂文（Geoffrey van Leeuwen），雙方重點就光刻機輸華和加強半導體產業合作等議題深入交換意見。

王文濤表示，今年是中荷建立開放務實的全面合作夥伴關係十周年。在兩國領導人戰略引領下，中荷經貿關係穩步發展。中方讚賞荷方堅持自由貿易，視荷方為可信賴的經貿夥伴，希望荷方秉持契約精神，支持企業履行合同義務，確保光刻機貿易正常進行。

王文濤強調，中荷要防止安全泛化，共同維護全球半導體產業鏈供應鏈穩定，推動雙邊經貿關係持續健康發展。

范呂文則表示，荷蘭以貿易立國，主張自由貿易，高度重視對華經貿合作。中國是荷蘭最重要的經貿夥伴之一，荷蘭願繼續做中國可靠的合作夥伴。荷蘭出口管制不針對任何國家，所做決定基於獨立自主的評估，並在安全可控前提下盡可能降低對全球半導體產業鏈供應鏈的影響。

在美國壓力下，荷蘭今年開始拒絕發放許可證給艾司摩爾（ASML）出口先進深紫外光（DUV）微影設備到中國大陸的申請。ASML先前原可銷售一些晶片生產設備給中國大陸客戶，如今則面臨更嚴格的出口管制。

范呂文此次是陪同荷蘭首相呂特（Mark Rutte）訪問北京。據新華社報導，大陸國家主席習近平27日下午會見呂特時表示，中方願擴大荷蘭優質商品進口，也希望荷方為中國企業提供公正、透明的營商環境。

習近平並強調，「脫鉤斷鏈」沒有出路，開放合作是唯一選擇。人為製造科技壁壘、割裂產業鏈供應鏈，只會導致分裂和對立。中國人民也有正當發展的權利，任何勢力都無法阻遏中國科技發展進步的步伐。

呂特則表示，「脫鉤斷鏈」不是荷蘭政府的政策選項，因為任何損害中國發展利益的行動也會傷及自身。

外界高度關注，在呂特此次北京行後，ASML能否繼續取得對中國的銷售許可。

北京 荷蘭

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