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大陸海事部門在「台海西側水域」開展聯合巡航

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
隸屬上海海事局東海海巡執法總隊「海巡01」輪，是中國大陸第一艘兼具海事監管和救助功能的大型巡航救助船。（新華社）
隸屬上海海事局東海海巡執法總隊「海巡01」輪，是中國大陸第一艘兼具海事監管和救助功能的大型巡航救助船。（新華社）

2月陸船翻覆事件後，兩岸在金廈海域亦發生多起意外事故，陸方目前有了最新動作。大陸福建海事局、東海航海保障中心27日協同上海海事局在「台灣海峽西側水域」開展聯合巡航活動，稱將進一步維護台海西側水域海上通航環境和通航秩序，保障水上交通安全形勢穩定和民眾生命財產安全。其中，參與此次任務的「海巡01」輪是大陸第一艘同時具有「海事監管」和「救助功能」的大型巡航救助船。

上月大陸「三無」快艇在金門海域翻覆後，大陸海警在金廈海域展開常態化巡查；大陸農業農村部也曾派出福建漁業執法船艇進行護漁行動，並宣布祭出「漁政亮劍」專項行動，將與海警加強協作，整治「三無」船隻；而隸屬大陸交通運輸部的海事局現也有了最新動作，似要回應近期多起海上意外事故。

據中新社報導，廈門海事局指揮中心主任塗鐵昆表示，台灣海峽和福建沿海是商船習慣航路與東海傳統漁場重叠交錯的區域，商船和漁船雲集，加上近期大風、大霧等惡劣天氣頻發，商漁船碰撞風險增大，本次巡航進一步督促相關船舶做好惡劣天氣下風險防控措施，督促相關企業嚴格落實水上交通運輸安全生產主體責任，保障水上交通安全形勢穩定。

此次聯合巡航活動，福建海事局執法船艇「海巡0802」輪、東海航海保障中心「海巡16301」輪與上海海事局「海巡01」輪在廈門港主航道「九折礁」附近水域組成聯合巡航編隊，對台灣海峽西側水域及廈門港主航道、錨地、船舶交匯區、危險品船錨地、重要客渡運航線、橋區等重點水域開展現場巡航巡查。

據報導，巡航活動重點巡查水上礙航養殖、「違法捕撈作業」、違規佔道作業、超航區航行、海上傾廢排污、擾亂海上通信秩序等違法違章行為，巡檢海上導航助航設施，進行通航安全隱患排查，全面開展商漁共治，維護航路安全暢通。

報導稱，聯合巡航活動期間，福建海事局與上海海事局開展中遠海及台灣海峽通航及執法交流，強化訊息共享和協同聯動，促進監管模式和執法機制進一步提升。

台灣海峽 海巡 福建

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