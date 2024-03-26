對美電池限制訴諸WTO 陸商務部：促及時糾正歧視政策

美國去年底就《通膨削減法案》推出新指引，今年起對電動車電池的補貼中，限制中國大陸成分，大陸商務部發言人26日表示，為維護中方新能源汽車企業利益和全球新能源汽車產業公平競爭環境，中方26日就美方此舉訴諸世界貿易組織（WTO）爭端解決機制，敦促美方及時糾正歧視性產業政策。

據大陸商務部網站，大陸商務部發言人在該日發布的「答記者問」中，證實對美相關措施在WTO提起訴訟的訊息。

大陸商務部發言人說，為維護中方新能源汽車企業利益和全球新能源汽車產業公平競爭環境，3月26日，大陸就美國《通膨削減法案》有關新能源汽車補貼等措施訴諸WTO爭端解決機制。

大陸商務部發言人表示，美方以「應對氣候變遷」、「低碳環保」為名，推出《通膨削減法案》及其實施細則，以美國等特定地區產品作為補貼前提，針對新能源汽車等制定歧視性補貼政策，將中國大陸等世貿組織成員產品排除在外，扭曲了公平競爭，嚴重擾亂了全球新能源汽車產業鍊和供應鏈，違反了WTO國民待遇、最惠國待遇等規則，中方堅決反對。

大陸商務部發言人說，「我們敦促美方遵守世貿組織規則，尊重全球新能源汽車產業發展趨勢，及時糾正歧視性產業政策，維護新能源汽車全球產業鏈與供應鏈穩定。」

去年12月初，美國政府發布新指引，自2024年起，在符合電動汽車稅收抵免條件的電池中，限制凡是使用與陸製電池，或是與中國大陸政府關係密切的企業所製造的電池，以及由中國大陸境內或受北京控制的業者授權所生產的電池，都不能獲得《通膨削減法案》所提供的全額補貼。同時，新規也給汽車製造業者兩年的轉換期，以改用其他來源的電池零件。