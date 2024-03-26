與宏都拉斯建交周年 陸外交部：友誼能長成參天大樹

宏都拉斯去年3月與我斷交後，今天（26日）是中國大陸和宏都拉斯建交一周年，大陸外交部發言人林劍下午在例行記者會上表示，中宏關係快速發展的事實充分證明了，在「一個中國原則」基礎上和中國大陸建立和發展關係，順應歷史潮流和時代大勢，相信在雙方的共同努力下，中宏友誼一定能長成參天大樹，結出更多的碩果。

林劍說，一年前，中國大陸和宏都拉斯在「一個中國原則」基礎上建立外交關係，去年6月，宏都拉斯總統卡斯楚來大陸進行國是訪問，兩國元首實現會晤，雙方簽署了17項合作協議。

他說，建交一年來，中宏雙方在涉及彼此核心利益議題上堅定相互支持，在經貿、農業、科技、教育、旅遊等諸多領域開展了卓有成效的合作，展現出廣闊的前景和巨大潛力。

林劍指出，中宏關係快速發展的事實充分證明了，在「一個中國原則」基礎上和中國大陸建立和發展關係，順應歷史潮流和時代大勢，符合兩國和兩國人民的根本利益。中方高度重視中宏關係，將進一步鞏固政治互信，深化兩國各領域交流合作。相信在雙方的共同努力下，中宏友誼一定能長成參天大樹，結出更多的碩果。

同一日，林劍還宣布，應中共中央政治局委員、外交部長王毅邀請，哈薩克副總理兼外長努爾特列烏，將於3月28日至30日對中國大陸進行正式訪問並舉行首次中哈外長戰略對話。

另一方面，在近月大陸積極發展外交關係的背景下，作為大陸全國「兩會」 後，首個重要主場外交活動，據博鰲亞洲論壇官網，於26日至29日在海南博鰲舉行的博鰲亞洲論壇2024年年會，將有多國領導人出席，包括哈薩克總統托卡葉夫、諾魯總統阿迪昂、斯里蘭卡總理古納瓦德納、多米尼克總理斯凱里特、柬埔寨國王顧問團主席洪森。