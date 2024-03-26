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兩岸交流 我佛教界贈30件文物

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京報導
中華人間佛教聯合總會昨協助藏家將卅件山西佛教文物，捐贈給大陸國家文物局。記者廖士鋒／攝影
中華人間佛教聯合總會昨協助藏家將卅件山西佛教文物，捐贈給大陸國家文物局。記者廖士鋒／攝影

中華人間佛教聯合總會近日由總會主席、佛光山住持心保和尚率團訪問大陸，昨捐贈卅件宋明時期的山西佛教文物給大陸國家文物局，在北京國家博物館西大廳舉行的儀式上，大陸罕見有大陸國台辦主任宋濤、文旅部長孫業禮等兩位正部級官員出席。官方除提到這是近年規模最大的台方捐贈文物，也強調兩岸文化文物交流的重要性。

孫業禮表示，這次是近年來規模最大的台灣同胞文物捐贈，歷數兩岸文物交流成果包含兩岸故宮合作「國寶薈萃」、富春山居圖合璧等，強調由於歷史原因，不少文物流失海外，讓流失文物回家是全體中華兒女共同心願。宋濤指出，兩岸同胞要加強兩岸文化交流，共同保護中華文物和文化遺產，傳承弘揚中華文化優秀傳統。

對於捐贈的文物，中華人間佛教聯合總會顧問楊盛昱指出，主要由收藏家透過該會捐贈給大陸，希望讓文物回到原來的地方，這些文物有佛首、羅漢等，時代是宋代與明代，其中部分是一九九三年盜案流失海外。國際佛光會世界總會法制長吳志揚介紹，一群熱心人士從海外蒐集到從山西輾轉流落到外面的文物，經鑒定皆為真跡，由有心人士捐贈回來，希望對兩岸和平交流有好的影響。

佛教 宋濤 文物

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