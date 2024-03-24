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持續整肅異己？傳前共軍上將劉亞洲判無期徒刑 曾因對台發言惹怒習近平

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
據傳，前共軍前上將劉亞洲已遭判處無期徒刑。（圖／取自《黨建》雜誌）
據傳，前共軍前上將劉亞洲已遭判處無期徒刑。（圖／取自《黨建》雜誌）

中共十八大後，中國大陸已有大批官員先後落馬。近日，有消息人士稱，被捕多時並具有太子黨身分的退役空軍上將劉亞洲已被判處終身監禁，罪名為貪腐。外界分析，這是大陸國家主席習近平持續整肅軍中異己的行動之一。

據美國之音報導，劉亞洲出事被捕的案情和判決的相關情況，至今未獲任何官方通報或證實，外界並不清楚劉亞洲被審判的細節和具體日期。劉亞洲的三弟、美國卡特中心中國計畫主任劉亞偉婉拒相關採訪，僅表示「我就不談什麼看法了」。

旅美中國政治學者、民運領導人王軍濤則透露，劉亞洲去年底已被處以終身監禁，並透過劉亞洲的親戚得到證實。王軍濤表示，「（劉亞洲親戚）說，關一輩子吧，不讓他出來」，「已經處理了」，生活作風問題，「還有經濟問題」。

北京資深媒體人高瑜去年4月曾在社交平台《X》上表示，「（中國）國內網繼續批判劉亞洲，首要罪行『仇視毛澤東』，目中無人，兩面派。與經濟罪不沾邊。網上劉亞洲出版物全部下架；百度只保留他2012年十八大之後在黨報、軍報發表的文章。」

報導指出，劉亞洲父親劉建德於1939年參加中共新四軍，生前曾任中共解放軍蘭州軍區後勤部副政委，官拜副軍級。因此劉亞洲兄弟五人也算是廣義的「紅二代」。

另，據來自北京目前在紐約的作家畢汝諧指出，2023年2月底，北京有消息人士率先在網上爆料稱，習近平內部演說劉亞洲有政治野心，直指劉亞洲「徹底完蛋了，內定死緩！」

鑑於劉亞洲過去在武漢大學的主修為英文，並曾至美國史丹佛大學作過一年訪問學者，有人說他是中國軍中的親美派，又稱其為改革派。對此，畢汝諧說，劉亞洲是天馬行空的作家，在其《劉亞洲文集》林林總總，各種點思想相互矛盾都有。「這是一個非常複雜的人。不能因為現在他落難了，就把他簡單化，變成一面自由民主的旗幟。」

此外，有分析指，退休後的劉亞洲雖不再有公開的話語權，但私下仍未消音。畢汝諧補充，劉亞洲在一次座談會上對有關台灣問題的發言惹怒習近平。劉亞洲公然說，「要解決台灣問題需要有像毛主席那樣的大手筆偉大統帥，而現在的那個領導人不行」，這樣的話深深地刺痛習近平。

畢汝諧表示，習近平整治劉亞洲當然不會以個人恩怨為由，「最方便的理由就是經濟問題和私生活問題」。劉亞洲「那些事」都不是編出來的，且的確也有經濟問題。「他在政治方面對習構成威脅或者挑戰。」

中共 北京 習近平 解放軍

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