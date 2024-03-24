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學者警告 中菲仁愛礁糾紛恐升級為小規模軍事衝突

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
菲海警23日早於在社群平台X上發出至少6則相關貼文和15條影片，顯示一艘體型較大的白船向另一艘並排航行的船發射高壓水炮。中菲雙方船隻險些相撞。（圖／取自微博）
菲海警23日早於在社群平台X上發出至少6則相關貼文和15條影片，顯示一艘體型較大的白船向另一艘並排航行的船發射高壓水炮。中菲雙方船隻險些相撞。（圖／取自微博）

中菲23日在南海仁愛礁再爆衝突，雙方船隻險些相撞，這也是兩國在南海近三日內的第二次爭端。新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際關係學院副教授李明江指出，不排除雙方糾紛升為小規模軍事衝突，或將引來美國介入，為中美關係帶來直接衝擊和挑戰。

據新加坡聯合早報報導，李明江指出，中國過去一年持續通過「灰色地帶戰術」，即強勢但又不至於引發衝突的方法，對菲律賓進行橫向施壓。這些行動的目的在阻止菲律賓運補船為島礁上的舊軍艦提供維修和加固，等待菲軍艦坍塌後，再把中國的人員送到島礁上，實現戰略實際控制。

然而，李明江認為，菲律賓對加固和佔領島礁的意願「毫不動搖」，對軍艦的修補工作勢在必行，這也決定雙方在島礁水域的緊繃態勢。而隨時間推移，雙方的利益訴求和矛盾強度將會增加，衝突升級完全有可能，甚至不排除發生小規模的軍事衝突。

美國國務卿布林肯日前到訪馬尼拉時曾重申，美國將恪守對菲律賓「鐵一般」的承諾。如果菲律賓船隻在南中國海遭到「武裝襲擊」，將觸發華盛頓與馬尼拉之間的共同防禦條約。

李明江認為，美國在條約下有義務幫助菲律賓，但這更多是一個「籠統」的政策表述。當事情發生時，美國會如何應對還存在很多變數。從地緣政治的角度來看，美國不一定有非常強烈的意願，「為一個那麼小的海洋領土爭端和中國打一仗」。

李明江補充，不排除美國以「其他方式」支持菲律賓，包括派軍事力量協助菲律賓對島礁進行物資運輸，但這無疑將為中美關係帶來直接衝擊和挑戰。

據大陸國防部微信公眾號發布的消息，大陸國防部發言人吳謙24日上午警告菲方，停止發表任何可能導致矛盾激化、局勢升級的言論，停止一切侵權挑釁行徑。如果菲方一再挑戰中方底線，中方將繼續採取堅決果斷措施，堅定維護自身的領土主權和海洋權益。

美國 菲律賓 馬尼拉

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