快訊

中彈仍回擊！ 22歲警歷次圍捕「總衝第一」 副所長哽咽

27歲台大女年薪不到90萬「很焦慮」 原因揭曉眾人心疼：贏很多人了

Omega-3脂肪酸好處多，7大功效一次看！多吃這些食物可補充

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸官方發布消息 彭麗媛赴長沙調研結核病防治工作

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
圖為彭麗媛在長沙市雨花區健康教育館調研結核病防治宣傳工作，大陸國家衛生健康委在圖說中稱其為「彭麗媛教授」。（圖／取自大陸國家衛生健康委官網）
圖為彭麗媛在長沙市雨花區健康教育館調研結核病防治宣傳工作，大陸國家衛生健康委在圖說中稱其為「彭麗媛教授」。（圖／取自大陸國家衛生健康委官網）

中國國家主席習近平的夫人彭麗媛在大陸官場的腳色日益受到關注。3月24日為世界防治結核病日，大陸國家衛生健康委員會24日罕見地在官網首頁發布 「彭麗媛在湖南長沙調研基層結核病防治工作」的圖文與影音報導。

大陸國家衛生健康委網站新聞稿稱，「近日，世界衛生組織結核病／艾滋病（台灣稱「愛滋病」）防治親善大使彭麗媛在湖南長沙雨花區洞井街道，調研基層結核病防治工作。國家衛生健康委副主任、國家疾控局局長王賀勝，湖南省委常委、常務副省長張迎春參加調研活動。」

據新華社日前報導，習近平3月18日至21日在湖南省委書記沈曉明和省長毛偉明陪同下，先後來到長沙、常德等地視察。大陸國家衛生健康委的影片則顯示，彭麗媛是3月20日在長沙視察肺結核防治工作。因此，推估彭麗媛應是隨同習近平一起來到長沙。

新聞稿指，彭麗媛一行人先來到雨花區健康教育館，隨後在洞井街道社區健康服務中心探望慰問基層醫務工作者，並了解基層結核病診治服務管理工作，與前來進行健康諮詢的結核病康復患者、等候接種疫苗的兒童和家長親切交流，了解結核病預防、治療、復健等有關狀況。

今年1月24日，新華社也曾報導，彭麗媛於當日下午單獨會見烏茲別克總統夫人米爾濟約耶娃。從過往公開消息來看，大陸歷任國家主席夫人單獨會見外賓十分罕見，而彭麗媛過去幾年已多次參與大陸的外事工作。

去年12月，習近平對越南進行國事訪問期間，彭麗媛在越共中央總書記阮富仲夫人吳氏敏陪同下，曾參觀越南婦女博物館及河內國家大學。

去年9月28日，聯合國教科文組織女童和婦女教育獎頒獎儀式在北京舉行，彭麗媛也曾以聯合國教科文組織促進女童和婦女教育特使身分出席並致辭。

去9月中旬，彭麗媛也曾會見陪同尚比亞總統希奇萊馬對中國進行國事訪問的贊比亞總統夫人穆廷塔。

彭麗媛還前往長沙洞井街道社區衛生服務中心視察。（圖／取自大陸國家衛生健康委官網）
彭麗媛還前往長沙洞井街道社區衛生服務中心視察。（圖／取自大陸國家衛生健康委官網）

彭麗媛 結核病 習近平

延伸閱讀

就俄羅斯遭恐攻表態 陸外交部：強烈譴責

李強又要「打破慣例」... 以往副總理負責的論壇 這回他自己上

荷蘭首相下周訪中 晤習料談經濟關係

傳習近平下周會見美國商界領袖 知情人吐內幕：也有可能最後一刻取消

相關新聞

學者警告 中菲仁愛礁糾紛恐升級為小規模軍事衝突

中菲23日在南海仁愛礁再爆衝突，雙方船隻險些相撞，這也是兩國在南海近三日內的第二次爭端。新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際關...

中菲仁愛礁衝突升高 陸國防部警告菲國勿挑戰中方底線

中菲在南海仁愛礁的衝突持續升溫，大陸國防部發言人吳謙24日上午警告菲律賓，停止發表任何可能導致矛盾激化、局勢升級的言論，...

陸官方發布消息 彭麗媛赴長沙調研結核病防治工作

中國國家主席習近平的夫人彭麗媛在大陸官場的腳色日益受到關注。3月24日為世界防治結核病日，大陸國家衛生健康委員會24日罕...

北韓代表團會王毅：涉台、涉疆及涉港議題 支持中方措施

大陸持續拓展多邊外交。23日，大陸外交部長王毅在北京會見北韓勞動黨中央政治局候補委員、國際部長金成男率領的代表團。大陸外...

70歲退休醫變巴黎女模 奇幻旅程從「一天一件兒舊衣」開始

登上巴黎時裝周的伸展台，是許多女星、名模的夢想。日前義大利時裝品牌Ｍiu Miu在巴黎舉行的2024秋冬大秀，卻有個來自大陸的70歲老太太，與一眾明星、名模同台走秀，引發眾人關注。這位被稱為「覃阿姨」的老太太本名覃惠蘭，她大半輩子跟「時尚」根本扯不上邊。她這一生穿得最多的衣服是白袍，退休前的她是名內科醫師。

兩岸觀策／無人機有陸製部件或不可恥

準總統賴清德日前參觀無人機ＡＩ創新研發中心，原意在共軍侵台倒數計時警鐘不斷的形勢下，以國防工業的先進現況，安撫國人的焦躁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。