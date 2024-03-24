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金門釣客1人回家 士官仍遭陸留置

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門報導
金門釣客迷航事件，陸方與海巡署昨在金泉航道水域完成人、船移交。圖／金門海巡署提供
金門釣客迷航事件，陸方與海巡署昨在金泉航道水域完成人、船移交。圖／金門海巡署提供

金門兩名釣客因濃霧迷航，漂流到大陸被留置，吳姓釣客昨順利返金，另名軍人身份的胡姓釣客仍滯留大陸，胡母昨表達希望能赴陸探視，原本低調的陸軍金門防衛指揮部表示，胡目前是金門守備大隊迫砲副班長，他在休假期間出海釣魚，已透過相關單位積極協調，期秉人道精神，讓人員盡速平安返金。

釣客胡姓男子、吳姓男子本月十七日出海釣魚遭遇大霧，不慎迷航至大陸泉州圍頭海域，被大陸海警留置，海巡署原本前晚獲報，陸方準備送返吳，但考量人員於夜間移交有安全顧慮，雙方協調後訂於昨白天移交。

大陸海警昨將吳姓釣客、兩人當時乘坐的波特船浮具移交給廈門海事局，陸方昨中午十二時許與海巡署於金泉航道水域人船移交，吳男搭海巡署百噸級巡防艇返抵金門料羅港，立委陳玉珍、金門縣長陳福海、海巡署金馬澎分署副分署長蔡茂埕等人都在碼頭等候。

吳下船後與母親相擁而泣，返家後還吃了母親煮的豬腳麵線去霉運，吳男說，感謝陳玉珍、金門縣府、海巡的協助，讓他能平安返家。吳母透露，這幾天兒子都有打電話回來報平安，感謝陸方協助救援。

胡母也到碼頭表達「希望大陸能夠通融我們家屬去探視他，因為沒有看到人，心裡還是會不安」，陳玉珍表示，會持續向陸方爭取，胡姓釣客因還需要一點調查時間，如果可以她將親自前往大陸探視，協助胡也能早日返金。

因胡姓釣客身份敏感，金防部原對胡男身分三緘其口，但昨主動表示，胡姓釣客目前是士官，他在金門守備大隊擔任迫砲副班長，他喜愛釣魚，休假期間出海釣魚，因大霧迷航失聯，曾主動聯繫家屬及單位，回報已由陸方海警尋獲，人員平安。

金防部表示，持續透過相關單位及金門縣政府等積極協調，期秉人道精神，讓人員儘速平安返回金門；也將強化官兵意識及警覺，勿於休假期間參與各項風險活動。

蔡茂埕表示，會繼續跟對岸相關部門聯繫，希望盡早接回胡姓釣客與家人團聚。從昨天對岸船隻接回吳姓釣客及波特船回來，代表我方跟對岸一直保持密切聯繫，相關處理都在既有機制內，保持互相聯絡。

陳玉珍表示，感謝陸方釋出的善意，讓其中一位釣客先行返鄉，謝謝陸警救起他們，並獲得國台辦、福建省台辦等相關單位妥善照料與聯繫，相信這會是兩岸堆疊善意開始，有助未來彼此和平發展。

歷劫歸來的吳姓釣客（中），看到在岸邊等候多時的母親，與母親激動相擁。記者蔡家蓁／攝影
歷劫歸來的吳姓釣客（中），看到在岸邊等候多時的母親，與母親激動相擁。記者蔡家蓁／攝影

海巡署 金門 陳玉珍

延伸閱讀

影／大陸先放1釣客與船 陳玉珍：兩岸善意堆疊的開始

影／金門釣客終於從大陸回家了！母子激動相擁、剩軍人滯陸

陸方送1金門釣客返家 海巡署派100噸巡防艇前往接人

影／金門釣客要回家了！家屬備豬腳落淚「盼2個人一起回來」

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