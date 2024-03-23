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菲船再往仁愛礁軍艦運補加固建材 遭陸海警「管制」

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
中國海警表示，菲律賓23日向仁愛礁非法「坐灘」軍艦運補建築材料，依法對菲船採取「管制措施」。圖為本月5日中國海警船（右）於仁愛礁周邊海域對菲律賓運補船發射水砲，雙方亦發生輕微碰撞。（截取自菲律賓海警隊X平台）
中國海警表示，菲律賓23日向仁愛礁非法「坐灘」軍艦運補建築材料，依法對菲船採取「管制措施」。圖為本月5日中國海警船（右）於仁愛礁周邊海域對菲律賓運補船發射水砲，雙方亦發生輕微碰撞。（截取自菲律賓海警隊X平台）

中菲在仁愛礁再爆衝突。中國海警23日清晨發布快訊指，中國海警23日依法對非法闖入仁愛礁鄰近海域的菲律賓船隻採取「管制措施」，中國海警局新聞發言人甘羽隨後指出，菲律賓此次派出2艘海警船、1艘運補船向非法「坐灘」軍艦運補建築材料，「不顧中方警告管制，仍強行沖闖侵入」，中國海警依法依規實施規制、攔阻、驅離。

根據中國海警微博，中國海警局新聞發言人甘羽表示，3月23日，菲律賓在上輪運補僅18天之後，違背承諾，再次派出2艘海警船、1艘運補船擅闖中國仁愛礁鄰近海域，圖謀向其非法「坐灘」軍艦實施非正常運補，運送建築材料，藉機侵權挑釁滋事，一意孤行蓄意破壞南海和平穩定。

甘羽宣稱，現場菲運補船不顧中方多次勸阻警告和航路管制，仍強行沖闖侵入。 中國海警依法依規實施規制、攔阻、驅離，「處置合理合法、專業規範」。

甘羽表示，「我們正告菲方：玩火者必自取其辱，中國海警全時嚴陣以待，堅決維護國家領土主權和海洋權益。」

本月5日，菲律賓派出海警船、運補船各兩艘執行仁愛礁運補任務，卻傳出中菲船隻碰撞事故，且中國海警朝菲補給船發射水砲，導致菲方四人受傷。事後雙方各說各話、相互指責，中國海警指控菲方故意衝撞中方正常執法的海警艇，「碰瓷」滋事，責任完全在菲方；菲律賓海警局則指碰撞起因於中方「危險的攔截舉動」，批評中國海警無端脅迫。

甘羽當時說，中國海警出於人道對菲運送必需生活物資的一艘船作出「臨時特殊安排」，現場處置合理合法、專業規範。

材料 菲律賓 軍艦

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