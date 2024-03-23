陸慶「建交」周年　宏都拉斯大使稱恪守一中

中國大陸昨（22日）在北京舉辦慶祝與宏都拉斯建交一周年的招待會，中國人民對外友好協會秘書長沈昕表示，中宏關係起航定向，快速發展，呈現出蓬勃活力和廣闊前景。宏都拉斯駐陸大使蒙卡達則說，宏政府堅定恪守「一個中國原則」，相信兩國在基礎建設、能源、通訊等領域合作必將取得豐碩成果。

據中新社，這場招待會由中國人民對外友好協會和洪都拉斯駐陸使館共同舉辦。

沈昕表示，宏都拉斯是中國大陸第182個建交國，「是中國的新朋友」。中宏正式建交，開啟兩國關係新的歷史篇章。

他說， 一年來，在兩國元首戰略引領和各界共同努力下，中宏關係起航定向，快速發展，呈現出蓬勃活力和廣闊前景。

蒙卡達表示，中國大陸是宏都拉斯重要戰略夥伴。 宏政府堅定恪守「一個中國原則」，相信兩國在基礎建設、能源、通訊等領域合作必將取得豐碩成果。

據中方發布訊息，中共中聯絡部，大陸外交部、商務部等相關部門負責人，宏都拉斯經濟發展部副部長雷東多，和多明尼加、巴拿馬、哥斯大黎加、委內瑞拉、哥倫比亞、玻利維亞、阿根廷等國駐陸大使，宏都拉斯僑民及留學生 代表，媒體記者等約100人出席。

宏都拉斯去年3月與我斷交，後隨即與中國大陸外交部在北京簽署建交公報，接著，去年八月底，陸前使館臨時代辦于波，接任首任中國大陸駐宏大使，而宏都拉斯駐陸大使蒙卡達，也於同年9月底到北京就職。

不過，據宏都拉斯媒體「新聞報」上月報導稱，宏國在與台灣斷交後，仍積欠台灣超過4.4億美元（約新台幣139億元）的債務，且來自台灣的資金已分配用於住宅重建、學校基礎設施、校園膳食等計畫。報導還稱，宏都拉斯與台灣關係破裂影響了白蝦出口。