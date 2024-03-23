陸送返金門釣客1人 軍人暫不放

日前漂流到大陸福建泉州附近的金門兩名釣客遲未返回，大陸國台辦昨天表示，吳姓男子於廿二日送返金門，但是胡姓男子是軍人，「未如實說明身分，且編造虛假職業資訊有意隱瞞，有關部門需進一步核實瞭解相關情況」。

這是北京官方首度證實不會立即放人，與前幾日的官方說法明顯不同。

國台辦發言人陳斌華昨天下午就三月十八日金門釣客案指出，福建海警（十八日凌晨二時）在圍頭灣海域救起兩人，大陸連日來對兩人給予醫療救助和人道關懷，為其提供周到的各項服務，並讓其致電家人報平安。

陳斌華說，經了解兩人分別為胡姓、吳姓男子，「其中胡姓男子為台軍方現役人員，未如實說明身分，且編造虛假職業資訊有意隱瞞，有關部門需進一步核實瞭解相關情況。對於吳姓男子，福建有關方面於今日（廿二日）送返金門」。

他並重申，「兩岸同胞血脈相連，遇到突發險情時相互救援守望相助，歷來如此，理應如此」。

陸方決定先放回非軍人身分的吳姓釣客，金門縣籍立委陳玉珍昨天下午前往金沙鎮東沙尾探望兩名釣客的母親，心急如焚的兩人，彼此擁抱打氣。吳母淚訴，前幾天擔心兩人回不來，讓她們全家都提心吊膽，吃不下、睡不著，陳玉珍通知她兒子可以回家，讓她懸著多時的心總算放下來。

胡母說，兒子每天都有打電話報平安，有提到陸方很照顧他們，「但沒看到人，當媽媽的始終不放心」；希望事情早日圓滿落幕，讓孩子趕快回來，也拜託陳玉珍可以協助她到大陸探視。

陳玉珍感謝陸方對二名釣客的妥善處理，她說，陸方分兩部分處理，其中民間人士吳姓釣客，大陸有說盡快讓他回來，已經在聯繫了，應該就是用民間方式將他接回，但昨天天色已晚，還有細節作業沒完成，可能是今天（廿三日）才能返家。

陳玉珍說，胡姓釣客疑因現役軍人，陸方還要經過一些程序調查，還要一點時間，但陸方也說會善待他，不管是衣服、藥物都會協助，請家屬不要擔心。基於人道主義，也希望陸方能讓他們過去探視胡男。