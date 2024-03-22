劉建超見北韓勞動黨國際部長 就朝半島情勢等議題交換意見

據中共中央對外聯絡部網站，中共中央對外聯絡部部長劉建超昨21日在北京同朝鮮勞動黨中央政治局候補委員、國際部長金成男舉行會談。雙方就朝鮮半島情勢等共同關心的問題交換了意見。雙方皆表示要推動朝中友好合作關係不斷發展。

劉建超表示，近年來，習近平總書記同金正恩總書記透過多種形式保持密切戰略溝通，引領中朝關係掀開新的歷史篇章。中方願同朝方一道，堅決貫徹落實兩黨兩國最高領導人重要共識，以兩國建交75週年暨「中朝友好年」為契機，加強黨際交往，弘揚傳統友誼，深化戰略溝通，加強交流互鑑，促進各領域友好交流與務實合作，推動中朝關係不斷取得新發展，造福兩國人民，促進區域和平穩定與發展繁榮。

金成男則表示，金正恩總書記同習近平總書記共同宣布將今年確定為「朝中友好年」。朝方願同中方一道，按照兩黨兩國最高領導人重要指示，履行好兩黨對外部門的職責，傳承和發展朝中傳統友誼，加強各領域交流合作，增進人民福祉，推動朝中友好合作關係全面發展。

訊息稱，中聯部長助理趙世通，北韓駐華大使李龍男、朝黨中央國際部副部長文成革等參加會談。