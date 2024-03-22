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陸駐聯副代表：以色列頻繁攻擊敘利亞中方深表關切

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
大陸常駐聯合國代表團副代表耿爽。(中新社)
大陸常駐聯合國代表團副代表耿爽。(中新社)

大陸常駐聯合國代表團副代表耿爽當地時間21日在聯合國安理會敘利亞政治人道問題公開會上表示，巴以衝突爆發以來，以色列透過被佔領的戈蘭高地和「藍線」向敘境內多個地點頻繁發動空襲，嚴重侵犯敘利亞主權和領土完整，中方對此深表關切。他強調，在巴以衝突持續的大背景下，各方必須保持克制，避免加劇緊張局勢，引發熱點共振和衝突蔓延。域外大國要為推動局勢降溫發揮建設性作用。

耿爽表示，國際社會也要付出加倍努力，合力管控加薩衝突，以實現齋月無條件停火為切入點，推動實現永久停火止暴，進而為包括敘利亞在內的整個中東地區的和平穩定注入更多正能量。

他提到，要推動敘利亞問題政治解決。近期召開的阿盟外長會重申對敘利亞主權和領土完整、反對外部干涉的堅定支持。我們相信來自區域國家的幫助，有利於為政治解決敘利亞問題注入新動力。中方歡迎聯合國秘書長敘利亞問題特使裴凱儒就落實第2254號決議同各方廣泛接觸。國際社會應秉持「敘人所有、敘人主導」原則，鼓勵對話協商，尋找各方都能接受的解決方案。

他指出，恐怖主義是敘利亞政治過程的長期威脅。我們歡迎敘利亞政府為打擊恐怖主義、維護安全穩定所採取的相關措施。國際社會必須以零容忍的態度打擊敘境內一切恐怖主義。

耿爽並表示，要合力緩解敘利亞人道危機。在敘利亞政府和聯合國的共同努力下，跨境救援點已實現有效運作。我們敦促有關方面積極配合，推動跨線救援取得進展。同時，國際社會也要加強對敘利亞人道援助，為敘全境的早期復育計畫提供充足、非定向的資金支持。

他說，單邊制裁和資源掠奪長期阻礙敘利亞經濟復原、社會發展和民生改善。我們敦促相關國家立即停止相關不法行為，外國軍隊立即結束在敘利亞境內的非法軍事存在。

恐怖主義 敘利亞 聯合國

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