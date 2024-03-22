聽23條立法工作匯報？夏寶龍見李家超

大陸港澳辦主任夏寶龍昨天在深圳會見香港特首，港澳辦明言夏寶龍聽取李家超工作匯報。這次匯報未點明內容，但相信主要是與二十三條立法有關。

按港澳辦發布的會見相片，參與會見的港方除特首李家超，還有港府律政司司長林定國、保安局局長鄧炳強，以及特首辦主任葉文娟等。會見時大陸駐港中聯辦主任鄭雁雄也在座。

香港立法會十九日三讀通過二十三條立法的「維護國家安全條例」草案，這一條例預定二十三日刊登憲報實施。

針對香港基本法二十三條立法「國家安全條例」，是否進一步限縮自由，影響台港交流和我駐港單位運作？陸委會副主委兼發言人詹志宏昨天在例行記者會上表示，台港間的經貿與人員往來頻密，以去年為例，全年台灣赴港旅客即超過七十八萬人次，港人來台也有一百一十萬人次；根據港府統計，去年我駐港公司亦達三六四家。陸委會呼籲港府，應以保障自由與人權為重，確保一個讓人安心經商、旅遊、交流的正常與友善環境。

值得注意的是，我駐香港辦事處（台北經濟文化辦事處（香港））自二○二一年七月底時任經濟組組長倪伯嘉返台後，已無我官員在港，剩約五十名當地雇員維持運作，對於辦事處是否再受影響，詹志宏說，經透過各種管道了解，辦事處繼續提供當地港人、台民眾，及各國要往來台港民眾等的服務事項、業務可以照舊。

至於「國家安全條例」恐影響台灣智庫甚至民間和港交流，詹志宏說，陸委會有嘗試詢問當地專家學者，答覆是只要是「政治性的團體」，就可能受影響，但定義仍相當模糊，因此按過去經驗，建議若要赴港交流，舉辦活動前，一切公開透明，我方活動內容可以讓當地主管部門先知道，以利順利進行。