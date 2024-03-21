駁蘇起「任命最大敗筆説」 賴幸媛：馬總統不認同

前國安會祕書長蘇起日前批評前總統馬英九任內最大敗筆，是任命賴幸媛接掌陸委會主委，對此，賴幸媛21日在廣播節目專訪上回應，「馬總統不認為蘇起是對的，沒有接受蘇起的建議，馬總統還是持續用我」。她還提到，馬英九出席她3月初新書發表會，在致詞時也特別肯定說，「看過賴幸媛在陸委會的表現，大家都覺得我找對人了」。

賴幸媛在2008年出任馬政府陸委會主委，任期4年5個月，是史上在任最長的陸委會主委，並成功建立陸委會與大陸國台辦的官方直接溝通機制「德立管道」，近日出版新書《鑄劍為犁：賴幸媛的兩岸談判秘辛》。她21日在接受POP Radio「POP撞新聞」主持人黃暐瀚專訪時，作出上述表示。

賴幸媛也提到，儘管上任後面臨國民黨內的「反賴」聲音，藍營中有許多躁進的政治勢力，有很多大佬與特權者，藍綠政治對立，對岸亦有意見與不為人知的操作，但因為她緊緊抓住馬總統「以台灣為主，對人民有利」的大陸政策綱領去執行，就能作出成績，也獲得社會支持度，立院也看得到陸委會有做事，「我18項協議在立法院都通過了」，因為有成績，馬總統也就長期相挺支持。

賴幸媛表示，她接掌陸委會主委期間，兩岸「很聰明地」願意放棄主權爭議、互不否認對方的治權，兩岸出現在歷史上從未有過的和平穩定關係，是政府可以為民眾解決事情、開創商機的兩岸大時代。在她任內，兩岸簽訂了18項協議，包含ECFA、兩岸共打協議、兩岸投資保障和促進協議等，至今都還在運作，台灣社會也在受益當中。

賴幸媛還提到，尤其她提議創建了陸委會與國台辦之間的官方溝通協商管道，獲得時任國台辦主任王毅積極正面的回應，後來包含副主委層級的「德立管道」以及局處長層級，使雙邊情報不誤判，也為民眾解決問題，反映了兩岸「互信是有可能建立的」。

主持人黃暐瀚提問，賴幸媛在書中肯定陸委會同仁的表現，現今許多同仁也都還在陸委會，但不同於賴幸媛時期以「門打開，阮顧厝」執行兩岸互動，現在陸委會卻是執行「抗中」路線？賴幸媛表示，兵隨將轉，兩岸政策由總統定的，由政務官落實，政務官領導文官，但強調要善用文官的優點，用人唯才。她也回憶，當時許多陸委會同仁認為「過去十幾年的工作重量也沒有那段日子多」，對於開創兩岸關係大時代與有榮焉。

另外，賴幸媛曾是總統蔡英文在英國倫敦政經學院求學時的室友，兩人一起住了4個月，過去蔡英文面對博士學位質疑時，也曾發聲指蔡的博士學位是真的。黃暐瀚詢問兩人是否為密友？賴幸媛表示，蔡英文當時在英國相當照顧她，但兩人後來在扁政府任職，蔡當陸委會主委，自己當國安會諮詢委員時，「她就不再見我」。後來賴幸媛當了陸委會主委，要與擔任民進黨主席的蔡英文溝通ECFA時，也都被拒絕，「這可能是她的個性，我也不太能理解」，否認兩人是密友的說法。