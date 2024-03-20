王毅：澳洲葡萄酒案「已妥善處理」 月底發布結果

大陸外長王毅紐澳之訪到達了澳洲，20日在坎培拉與澳洲外長黃英賢舉行「第七次中澳外交與戰略對話」時，宣布葡萄酒案「已妥善解決」，大陸將於本月底發布「最終的裁決結果」，為雙方葡萄酒貿易做了重要宣示。

儘管大陸外交部的通稿並未提到葡萄酒的爭議，但根據多家澳洲媒體釋出的現場影片，王毅已表達上述宣示，他指出，「經過我們的共同的努力，中澳關係實現破冰，重新啟航，各領域的交流合作逐步得到恢復。在兩國關係改善向好的帶動之下，我們雙方都願意以更加積極的態度，來妥善解決面臨的一些懸案。最新的進展就是，葡萄酒案已得到妥善處理，本月底中方將發布最終的裁決結果」。

王毅還強調，他與黃英賢兩人每見一次，雙方互信就增加一分，中澳關係就前進一步。這就是加強溝通的價值所在，就是不斷增信釋疑的積極進程。大陸希望這一良性互動勢頭能繼續保持下去。

王毅特別提到，雙方經濟高度互補、潛力巨大，去年的雙邊貿易額逆勢增長，達到2,292億美元，「澳洲對外貿易的順差，當中將近80%是來自於對華貿易。正確的做法就是努力做大共同利益的蛋糕，並且為兩國企業投資運營，提供良好的營商環境」。

這次解決的葡萄酒關稅議題，始於2021年3月28日起大陸對澳洲的進口葡萄酒徵收反傾銷稅，實施期限為5年。去年11月30日，大陸商務部應澳洲葡萄和葡萄酒協會申請，啟動複審調查。今年3月12日，商務部向利害關係方披露了裁決所依據的基本事實，大陸商務部發言人14日指出，「接下來，商務部將在綜合考慮各方評論意見的基礎上，依法按調查程序作出最終的複審裁決」。

隨著2022年5月澳洲大選政黨輪替，大陸與澳洲雙方關係改善，目前不僅葡萄酒即將解禁，已解禁的澳洲產品包含大麥、煤炭等，但牛肉、龍蝦則還未有結果。

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