快訊

MLB／大谷翔平首安棒打達比修！田中真美子觀眾席為帥尪歡呼 畫面曝光

英航空服員「拉鳳眼、模仿口音」 嘲笑陸客影片瘋傳！引爆怒火遭開除

國民黨提前布局新北？傳視「他」為頭號假想敵 朱立倫回應了

王毅：澳洲葡萄酒案「已妥善處理」 月底發布結果

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
大陸外長王毅（左）在與澳洲外長黃英賢舉行對話時，宣布葡萄酒問題已經「妥善解決」。（新華社）
大陸外長王毅（左）在與澳洲外長黃英賢舉行對話時，宣布葡萄酒問題已經「妥善解決」。（新華社）

大陸外長王毅紐澳之訪到達了澳洲，20日在坎培拉與澳洲外長黃英賢舉行「第七次中澳外交與戰略對話」時，宣布葡萄酒案「已妥善解決」，大陸將於本月底發布「最終的裁決結果」，為雙方葡萄酒貿易做了重要宣示。

儘管大陸外交部的通稿並未提到葡萄酒的爭議，但根據多家澳洲媒體釋出的現場影片，王毅已表達上述宣示，他指出，「經過我們的共同的努力，中澳關係實現破冰，重新啟航，各領域的交流合作逐步得到恢復。在兩國關係改善向好的帶動之下，我們雙方都願意以更加積極的態度，來妥善解決面臨的一些懸案。最新的進展就是，葡萄酒案已得到妥善處理，本月底中方將發布最終的裁決結果」。

王毅還強調，他與黃英賢兩人每見一次，雙方互信就增加一分，中澳關係就前進一步。這就是加強溝通的價值所在，就是不斷增信釋疑的積極進程。大陸希望這一良性互動勢頭能繼續保持下去。

王毅特別提到，雙方經濟高度互補、潛力巨大，去年的雙邊貿易額逆勢增長，達到2,292億美元，「澳洲對外貿易的順差，當中將近80%是來自於對華貿易。正確的做法就是努力做大共同利益的蛋糕，並且為兩國企業投資運營，提供良好的營商環境」。

這次解決的葡萄酒關稅議題，始於2021年3月28日起大陸對澳洲的進口葡萄酒徵收反傾銷稅，實施期限為5年。去年11月30日，大陸商務部應澳洲葡萄和葡萄酒協會申請，啟動複審調查。今年3月12日，商務部向利害關係方披露了裁決所依據的基本事實，大陸商務部發言人14日指出，「接下來，商務部將在綜合考慮各方評論意見的基礎上，依法按調查程序作出最終的複審裁決」。

隨著2022年5月澳洲大選政黨輪替，大陸與澳洲雙方關係改善，目前不僅葡萄酒即將解禁，已解禁的澳洲產品包含大麥、煤炭等，但牛肉、龍蝦則還未有結果。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

澳洲 王毅 葡萄酒

延伸閱讀

王毅：中國的發展是世界和平力量的成長、世界穩定因素的增強

王毅、黃英賢會談 雙方同意積極考慮開展海洋事務對話

王毅：中澳關係不應受第三方干擾 既走在正軌就不走回頭路

關係回暖 王毅時隔7年再訪澳洲 拉開兩國高層交往序幕

相關新聞

會見大陸外長王毅 澳洲總理：奉行一中政策是澳兩黨共識

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）20日在坎培拉會見中共中央政治局委員、外交部長王毅時表示，澳方一直奉...

王毅：澳洲葡萄酒案「已妥善處理」 月底發布結果

大陸外長王毅紐澳之訪到達了澳洲，20日在坎培拉與澳洲外長黃英賢舉行「第七次中澳外交與戰略對話」時，宣布葡萄酒案「已妥善解...

中共強推基本法23條「不到兩周三讀」 民進黨：香港最黑暗的一天

香港政府與立法會推動「基本法23條」立法。民進黨表示，中共當局2020年通過「港版國安法」、2023年再度修訂「反間諜法...

綠卡詐欺冒名獻金 大陸富豪覃輝美國認罪

曾名列「富比世」雜誌億萬富豪榜、香港星美文化創辦人、大陸頂級奢華夜總會「天上人間」老闆覃輝，18日在美國承認，以他人名義...

香港完成基本法23條立法 港媒：中央惠港政策很快推出

香港立法會19日全票三讀通過維護國家安全條例草案（即基本法23條立法），將於23日實施。多家港媒20日刊文稱，如今香港進...

港通過國安立法歐盟憂慮 駐港公署批：虛偽雙標和狹隘偏見

香港基本法第23條立法「維護國家安全條例」昨在香港立法會三讀通過，並將於23日刊憲實施。歐盟理事會隨即發出聲明表達這項立...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。