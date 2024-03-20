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新聞幕後／陸放人轉折 關鍵在交給誰

聯合報／ 本報記者蔡家蓁

兩岸移交兩名金門釣客一波三折，從中國大陸權威官媒央視宣布要送返金門、國台辦定調，逾廿四小時仍無消息，明顯異常。對岸不願輕易交人，初期可能與胡的現役軍人身分有關，但如今恐怕是與海巡署的官方身分有關，此事攸關政治正確，對大陸海警來說不可不慎。

陸艇翻覆事件後，大陸人民對海巡署的仇恨值幾乎達到頂點；先前我方兩度援救大陸落海漁民，在大陸民間卻悄無聲息。這次胡、吳兩名釣客在大陸獲救，大陸民眾紛紛說是以德報怨，甚至建議用兩人換回兩名陸籍漁民遺體，還說應該釐清動機是特務還是投誠。

陸方初期對送回兩釣客的作業反覆，確實與胡的軍人身分有關，擔心他是特務前往情蒐，但後來調查發現他是土生土長金門人，且在軍中能獲得的機密極其有限，在現代科技下「我們知道的還比他多」，失去留置價值，由於陸方對台事務的基本原則是「台灣政府非官方」，也因此不能由大陸官方與海巡署對接，這在陸艇翻覆事件中已經很明確，都須透過民間單位緩衝，所以才會在一開始就要家屬安排民間漁船接駁，而非海巡署。

金門縣府已經看出些許眉目，透過管道向北京相關單位和廈門市政府傳達，如果不便交給海巡署，或許可由金門縣府的船隻接駁；大陸方面甚至考量要不要讓兩人循小三通模式返回金門，但現在的問題不是要不要交人，是應把人交給誰才是政治正確。

海巡署 軍人 金門

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