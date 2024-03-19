快訊

白沙屯媽趕路插曲！3女跪攔哭求「繞路」賜福 粉紅超跑晃動似猶豫

漲幅勝過輝達！美超微將增發200萬股籌資 盤前股價急殺10％

影／台南市林百貨大樓磁磚突掉落 砸中路旁停放轎車

聽新聞
test
0:00 / 0:00

香港23條立法通過 陸港澳辦：馬照跑、舞照跳、股照炒

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
大陸國務院港澳辦19日晚間發文重申一國兩制長期不變，香港「馬照跑、舞照跳、股照炒」。圖為大陸國務院港澳辦主任夏寶龍（右3）2月28日訪問香港。圖／取自大陸國務院港澳辦官網
大陸國務院港澳辦19日晚間發文重申一國兩制長期不變，香港「馬照跑、舞照跳、股照炒」。圖為大陸國務院港澳辦主任夏寶龍（右3）2月28日訪問香港。圖／取自大陸國務院港澳辦官網

香港基本法第23條立法，即是《維護國家安全條例》在19日晚間經歷長時間審議後，獲得香港立法會在一天之內二讀、三讀通過。而大陸國務院港澳辦則在通過後不久，發文強調「完全支持和熱烈祝賀」並指出「一國兩制」方針長期不變，還稱「馬照跑、舞照跳、股照炒」。

香港立法會直播晚間六點五十三分由89名議員全票通過這項法規，隨後香港特首李家超出席致詞，強調這是香港的「歷史時刻」，讓香港有效防範、制止和懲治間諜活動、外國情報單位的陰謀陷阱和敵對勢力的滲透破壞；可有效防範「黑暴」、「顏色革命」、「港獨」和暴力破壞。這項法規將在3月23日正式生效。

大陸國務院港澳辦隨後在官網上發布長篇文章指出，對於立法通過「完全支持和熱烈祝賀」，文章強調「國安才能港安，國安才能家安」，指出保國家安全，就是保「一國兩制」，就是保香港繁榮穩定，就是保外來投資者的利益，就是保香港的民主自由，就是保香港全體居民的人權和根本福祉。

文章並特別提到，2019年「修例風波」中「港獨」猖獗、「黑暴」肆虐、「攬炒」橫行，嚴重踐踏法治和社會秩序，嚴重破壞香港繁榮穩定，嚴重挑戰「一國兩制」原則底線。而「中央審時度勢，果斷採取制定實施香港國安法和完善香港特區選舉制度等一系列標本兼治的舉措，推動香港局勢實現由亂到治的重大轉折，使香港發展重回正軌」。

文章也再次重申大陸對「一國兩制」方針「長期不變」，除了重述大陸國家主席習近平去年底對此的說法，表示這是「擲地有聲的鄭重宣示」外，還指出，無論是制定實施香港國安法，還是支持香港特區制定香港國安條例，都是為了全面準確貫徹「一國兩制」方針，為了堅持和完善「一國兩制」制度體系，為了確保「一國兩制」實踐行穩致遠。「香港的資本主義制度不會變，生活方式不會變，普通法制度不會變，『馬照跑、舞照跳、股照炒』」。

文章最後強調，香港國家安全立法的歷程再次證明，「任何反動勢力都阻擋不了『一國兩制』事業前進的步伐」。

值得一提的是，議程進行時，大陸官媒央視新聞出了一個小插曲，在香港立法會僅進行到全體委員會審議階段尾聲時，就發出新聞指出這項立法已經「三讀審議通過」，但隨後已經進行修改，並發布全票通過的詳細內容。

一國兩制 國安法 香港特首

延伸閱讀

香港基本法23條立法「國安條例」三讀通過 23日生效

港基本法23條草案二讀通過 立法會議員僅「他」低頭未投支持票

人工智慧基本法拚年底前出爐 國科會：偏向美日英模式

川普財務難關 前律師分析2解方：1個幾乎不可行、1個危及國安

相關新聞

罕見北京直直撞！汽車衝撞機車、行人 現場一片狼藉多人掛彩

中國首都北京今晚發生一起黑色汽車衝撞非機動車道、傷及機車騎士及行人的突發事件。根據北京交警通報，現場多人受傷，駕駛已被控...

逆風言論變煽動？23條通過 香港媒體人嘆「紅線在哪永遠沒答案」

香港基本法23條立法通過，媒體還有多少生存空間？香港記者協會前主席楊健興直言，記者承受的實際風險及心理壓力比之前大很多，...

香港23條立法通過 陸港澳辦：馬照跑、舞照跳、股照炒

香港基本法第23條立法，即是《維護國家安全條例》在19日晚間經歷長時間審議後，獲得香港立法會在一天之內二讀、三讀通過。而...

香港23條立法「媒體影響大」 叛亂罪終身監禁、煽動意圖罪判7年

香港基本法23條立法今晚在立法會通過，立法草案訂明叛亂及叛國可被判終身監禁。對媒體影響可能較大的，包括煽動意圖罪及非法獲...

北京鬧區汽車衝撞機車、行人 現場民眾喊「社會性報復」聚集未散

北京東城區交道口南大街今晚7時40分發生黑色汽車衝撞非機動車道的突發事件。入夜接近晚間10時，許多北京市民仍聚集在案發現...

小米汽車超級工廠揭幕 去年相關業務投入295億

距離正式上市還有一周左右時間，小米汽車近期頻繁傳出新動向。小米公司董事長雷軍19日發文表示，小米汽車超級工廠正式揭幕。最...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。