香港23條立法通過 陸港澳辦：馬照跑、舞照跳、股照炒

香港基本法第23條立法，即是《維護國家安全條例》在19日晚間經歷長時間審議後，獲得香港立法會在一天之內二讀、三讀通過。而大陸國務院港澳辦則在通過後不久，發文強調「完全支持和熱烈祝賀」並指出「一國兩制」方針長期不變，還稱「馬照跑、舞照跳、股照炒」。

香港立法會直播晚間六點五十三分由89名議員全票通過這項法規，隨後香港特首李家超出席致詞，強調這是香港的「歷史時刻」，讓香港有效防範、制止和懲治間諜活動、外國情報單位的陰謀陷阱和敵對勢力的滲透破壞；可有效防範「黑暴」、「顏色革命」、「港獨」和暴力破壞。這項法規將在3月23日正式生效。

大陸國務院港澳辦隨後在官網上發布長篇文章指出，對於立法通過「完全支持和熱烈祝賀」，文章強調「國安才能港安，國安才能家安」，指出保國家安全，就是保「一國兩制」，就是保香港繁榮穩定，就是保外來投資者的利益，就是保香港的民主自由，就是保香港全體居民的人權和根本福祉。

文章並特別提到，2019年「修例風波」中「港獨」猖獗、「黑暴」肆虐、「攬炒」橫行，嚴重踐踏法治和社會秩序，嚴重破壞香港繁榮穩定，嚴重挑戰「一國兩制」原則底線。而「中央審時度勢，果斷採取制定實施香港國安法和完善香港特區選舉制度等一系列標本兼治的舉措，推動香港局勢實現由亂到治的重大轉折，使香港發展重回正軌」。

文章也再次重申大陸對「一國兩制」方針「長期不變」，除了重述大陸國家主席習近平去年底對此的說法，表示這是「擲地有聲的鄭重宣示」外，還指出，無論是制定實施香港國安法，還是支持香港特區制定香港國安條例，都是為了全面準確貫徹「一國兩制」方針，為了堅持和完善「一國兩制」制度體系，為了確保「一國兩制」實踐行穩致遠。「香港的資本主義制度不會變，生活方式不會變，普通法制度不會變，『馬照跑、舞照跳、股照炒』」。

文章最後強調，香港國家安全立法的歷程再次證明，「任何反動勢力都阻擋不了『一國兩制』事業前進的步伐」。

值得一提的是，議程進行時，大陸官媒央視新聞出了一個小插曲，在香港立法會僅進行到全體委員會審議階段尾聲時，就發出新聞指出這項立法已經「三讀審議通過」，但隨後已經進行修改，並發布全票通過的詳細內容。