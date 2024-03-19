【大陸經濟保五之戰系列1】小確幸！台灣人習慣了 上海人很難熬

3月18日上午，從桃園機場飛上海浦東機場的第一班飛機，滿座，大批台灣旅客排隊等著登機；逛桃機免稅店的人流雖然沒有疫情前多，但所有免稅店都開著、燈火通明，充滿人氣。

上午11點，這班從桃園起飛的班機降落在浦東機場，雖然同時間還有其他國際班機降落，但諾大的入境大廳一半的旅客都來自台灣；其中，有20多名疫後首次訪問大陸的台灣旅客，被上海海關細心照顧，安排他們去按指紋建檔，方便之後快速通關。台灣旅客在上海通關時受到如此細心的照顧，在疫情前是看不到的。

台灣和上海人口相當，因此經濟發展情況常被拿來比較。在2020年新冠疫情爆發後，台灣和上海的經濟成長率如下：

●2020年

台灣—2.98%

上海—1.7%

●2021年

台灣—6.28%

上海—8.1%

●2022年

台灣—2.43%

上海—負0.2%

●2023年

台灣—1.4%

上海—5%

雖然，疫情期間，上海經濟成長數字比台灣好，但2022年3月27日至6月25日的「三月封城」，對上海人的心理衝擊太大了。

回顧2003年「非典」（SARS）到2007年全球金融海嘯前，上海經濟每年都是兩位成長，即使金融海嘯後的2008年至2019年新冠疫情前，上海經濟也保持6%至10.2%的成長。

一位到上海從事律師、會計師業務將近20年的台商老楊（化名）點出，台灣經歷「小確幸」（經濟低速發展）十多年，早就習慣了，但上海在短短的4年裡，經濟一下子從雲端重摔到地上，心理的衝擊比台灣大多了。

老楊發現，疫情後，台北很多餐廳還能勉強維持，但上海的餐廳平均不到三個月就換人，比台灣頻繁多了。

老楊住在士林，2月春節期間逛士林夜市後赫然發現，傳說中「蕭條很久」的士林夜市竟然比上海延安西路鬧區的人流更多。疫情前，延安西路上有一個「美團」快遞小哥的聚集點，大約有6、70人，疫情後，不見了。

疫情期間，老楊的姪女從深圳到上海找工作，原先在深圳的月薪是2.5萬人民幣（下同），因此，她在上海面試時期望的月薪是2.8萬，老楊勸她，先找到工作最重要，結果經過半年，姪女才在上海找到一個月薪1.5萬的工作，而她的同學找了一年都沒找到工作。

上海的房價是全大陸的指標，因此，政府一直努力維持房價不能下調。老楊最近經手一個1千萬的房屋買賣公證，辦手續時，區的公證官員直接表明，售價不能低於1千1百萬，否則不准辦過戶。

但是多出來的1百萬的稅費，誰要付？老楊說，按上海目前的作法，賣家只管「到手價」，也就是1千萬，至於多出來的1百萬所產生的稅費，則是由買家付。

2023年1月，老楊朋友出售位於虹橋的「龍柏花苑」房子，按行情開價1400萬，老楊建議朋友以1200萬出售，但朋友稱，房仲認為1400萬可以賣得掉，結果，拖了半年，最後以1200萬售出。可見上海房價即使有官方在護盤，還是止不住地下滑。

上海也是外國人在大陸最聚集的城市，一場封城嚇跑許多外國人，疫情解封後，這些外國人並未回流。

據2023年8月的《財經》雜誌引述統計局的資料，2023年1-6月，上海入境遊客124.15萬人，僅占2019年全年的13.8%，而在入境遊客中，港澳台民眾占比最大，達到21.4%。

老楊在疫情前，有不少美國、加拿大、日本、韓國的客戶，疫情後，這些客戶都不見了；疫情前，老楊還替六個國家的上海商會辦活動，現在都沒了。

梅花新聞網