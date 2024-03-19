遭到拘押？日神戶學院大學華裔教授返陸後失聯

又有海外陸籍學者返國後「被失蹤」？日媒報導指出，位於日本西部的神戶學院大學3月18日發布消息稱，在該校工作的中國大陸教授胡士雲自去年夏天臨時回到大陸以來，迄今已失蹤約半年之久。胡士雲在日本的家人也無法和他取得聯繫，擔心他可能遭到中共當局拘押。

據日本共同社報導，該校發言人聲明稱，胡士雲去年8月完成該校第一學期課程後暫時返回中國大陸。隨後，胡士雲的家人在9月下旬通知校方，無法與胡士雲取得聯繫。本月稍早時，神戶學院大學也向中國駐大阪總領事館詢問胡士雲在華是否安全的相關問題，但尚未得到回應。

報導指出，胡士雲失蹤正值北京當局加強保護國家安全的時期。自北京於去年7月修訂的《反間諜法》生效後，逐漸擴大審查當地間諜活動的範圍，包括日本人在內的外國人被中共當局任意拘留的事件也層出不窮。由於大陸官方對於國家安全的定義不明確，該法引發了在華外籍人士和外國商界的擔憂。

公開資料顯示，胡士雲在江蘇省出生，1984年從北京大學中文系畢業，2001年獲得暨南大學博士學位，2015年加入神戶學院大學。胡士雲在神戶學院大學全球傳播學院負責中文課程，並曾擔任全球傳播學院院長。目前主要從事漢語方言、社會語言學、親屬稱謂、語言文化研究和對日漢語研究工作。據校方稱，胡士雲失蹤後，一直由另一名老師在替其代課。

另，據社群媒體X「縱橫日本」帳號上消息，胡士雲除了在神戶學院大學任教，同時也是西日本新華僑華人聯合會會長、中國駐大阪總領事館公共外交顧問。2022年8月，在美國前議長佩洛西訪台後，胡士雲也曾發表過批評的言論。2023年3月，新華社曾報導其支持大陸國家主席習近平政策的相關言論。

事實上，類似像胡士雲這樣的案例已不是第一次。美國之音指出，2019年6月，一名在日本北海道教育大學任職的陸籍教授袁克勤在返回大陸後失聯。後來，大陸外交部證實，稱袁克勤因涉嫌間諜罪接受審查。

日本東洋學園大學的華裔教授朱建榮則於2013年返回家鄉上海參加會議後失聯，半年後才被允許返回日本與家人團聚。據報，朱建榮同樣是因為被控間諜罪遭調查。