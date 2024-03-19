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金門釣客案／軍人被對岸救起 2017曾發生

聯合報／ 記者李成蔭蔡家蓁／金門報導

金門一艘漁船前天出海釣魚失聯未歸，昨凌晨傳因迷航被中國大陸海警救起，傳言二名釣客其中一名是現役軍人，情況敏感。過去也有類似案件，二○一七年曾有軍人出海垂釣落海被對岸救起，最後由金門紅十字會接回；去年二膽也有士兵陳嘉壎疑因欠債「漂流」被大陸海警救起，兩岸雖協商遣返，但最後陳不願返台被通緝

金門現役軍人出海釣魚落海的案例並非首次，二○一七年一名在金門服役的董姓男子趁休假和親友出海釣魚，結果漁船沉沒，人被大陸軍方救回廈門，被安置後由金門紅十字會接回，當時金門軍方竟不知情，各界譁然。當時金門海巡隊曾研判，董姓軍人和親友出海小船上有七十多箱保麗龍，很可能是要將內裝的明蝦運送到大陸地區，供當地的養殖業者繁殖。

外界質疑，軍人身分敏感，可能外洩機密給對岸。不過金防部當時強調，人員在對岸被救起時並沒有表明軍人身分，對岸也沒詢問。

另一件類似案件發生於去年三月九日，陸軍金門防衛指揮部烈嶼守備大隊二膽守備隊上等兵陳嘉壎失聯，在海上漂流後被大陸海警救起，帶回廈門安置，對岸也認為陳在軍中職位、職務均難以提供有效情資，雖然兩岸透過相關管道溝通遣返事宜，不過傳陳並不想回台灣，金門地檢署最後依陸海空軍刑法發布通緝。

軍人 通緝 金門

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