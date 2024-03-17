快訊

以為台灣「破舊又落後」！脫北者一搭高鐵秒改觀 全程驚呆：北韓真的不能比

夏天也在喝！好市多可可粉「折價100元」 會員樂壞：扛一箱走

竹科大廠關廠裁員逾5百人 萬坪廠房喊價逾10億超搶手

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南海諸島未列入版圖 陸海關：扣留4批次問題印刷品

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸海關總署17日指出，查獲一起含有「問題地圖」的印刷品，指該印刷品存在未將南海諸島劃入大陸國土版圖的問題。（圖／取自海關發布微信公眾號）
大陸海關總署17日指出，查獲一起含有「問題地圖」的印刷品，指該印刷品存在未將南海諸島劃入大陸國土版圖的問題。（圖／取自海關發布微信公眾號）

由於中菲南海爭端不斷，情勢持續升溫。近日，除了有香港跨境生因中國史書未標註「南海十段線」遭撕掉地圖頁面外，大陸海關總署17日指出，查獲一起含有「問題地圖」的印刷品，指該印刷品存在未將南海諸島劃入大陸國土版圖的問題。

大陸海關總署「海關發布」微信公眾號消息，17日，海關總署最新公告，指近日南寧海關所屬友誼關海關關員在旅檢渠道查獲含有「問題地圖」內容的書籍、筆記本等印刷品4批次。經確認，上述印刷品存在未將南海諸島劃入中國地圖版圖的問題，涉嫌損害中國主權和領土完整，該關已將「問題地圖」印刷品「依法扣留」。

港媒《香港01》指出，南海諸島長期以來是中國與菲律賓兩國矛盾的主要源頭。3月5日，菲律賓表示，菲律賓海岸警衛隊一艘船與中國海警船在南海相撞，事故造成4人受傷。中國海警局新聞發言人甘羽其後則反斥菲方言而無信，蓄意碰瓷滋事，惡意煽宣炒作，持續破壞南海地區和平穩定。

自由亞洲此前報導，近期有從香港跨境到大陸就學的香港學生，在通過深圳海關時，遭發現所攜帶的歷史課本中的中國地圖頁面未明確劃定「南海十段線」，以及將「釣魚島」寫成「釣魚台」等原因，因而其歷史課本被海關人員撕掉。

事件隨後也被香港教育局證實。香港教育局表示，該地圖部分內容與大陸國家的自然資源部於2023年最新發布的中國標準地圖顯示的資料「有不一致的地方」，將盡快通知出版社更新，亦會通知其他出版社檢視已出版的課本。

據香港商業店台，該教科書特約顧問趙雨樂此前曾稱，南海「十段線」非該單元及相關地圖主體內容，加上書頁為A4大小，難顯示所有細節。他表示，尊重大陸官方說法，並呼籲香港當局應與大陸要尋求共識，讓出版社跟隨。

南寧海關近日查獲含有「問題地圖」內容的書籍、筆記本等印刷品4批次。經確認，上述印刷品存在未將南海諸島劃入中國地圖版圖的問題，涉嫌損害中國主權和領土完整。圖／截自海關發布微信公眾號影片
南寧海關近日查獲含有「問題地圖」內容的書籍、筆記本等印刷品4批次。經確認，上述印刷品存在未將南海諸島劃入中國地圖版圖的問題，涉嫌損害中國主權和領土完整。圖／截自海關發布微信公眾號影片

南海 海關 香港

延伸閱讀

香港反修例立法會暴動案 最重囚6年10個月

歷經1年審查！斐濟決定維持與大陸警務合作 國安人員重返仍待討論

第23條告解保密性受疑 美大使低調訪港

香港大昌食品開業39年28店全關 學者：零售業大勢已去

相關新聞

南海諸島未列入版圖 陸海關：扣留4批次問題印刷品

由於中菲南海爭端不斷，情勢持續升溫。近日，除了有香港跨境生因中國史書未標註「南海十段線」遭撕掉地圖頁面外，大陸海關總署1...

王毅今訪紐澳 但中澳關係仍存在若干跨不過去的障礙

大陸外長王毅17日啟程出訪紐西蘭、澳洲，這也是近七年來訪澳層級最高的大陸官員，被視為中澳關係回暖的又一具體表現。但中澳仍...

回到最初！陸駐斐濟大使：中斐警務合作已重回正軌

去年年初，太平洋島國斐濟因兩國民主和司法制度不同而叫停2011年與中國大陸簽署的警務合作協議。不過，在經歷一年左右的審查...

蘇起：美國對中的大戰略

美中關係是當前全球最重要的雙邊關係，也是決定兩岸關係及台灣前途最重要的因素。由於美國是最大超強，所以它對中的大戰略影響最大也最值得我們重視。今天想談美國對中大戰略中 的四個缺失，算是一位美國友人的建言吧！

對美台施壓！大陸翼龍-10無人機穿越台海 

中共解放軍翼龍-10無人機13日在台海完成一次南北往返飛行，且全程開啓應答機，未隱藏行蹤，只要是公開的民用軟體也可查詢到它的存在。在台海局勢高度緊張之際，美軍將派特種部隊進駐台灣，翼龍-10的高調出動顯然是對美台加壓，展現軍事存在。

應習近平邀請 美國華盛頓州24名中學生啟程訪陸

為促進中美交流，去年11月中共總書記習近平在赴舊金山出席「拜習會」後，於一場聯合歡迎宴會上宣布，中方未來5年願邀請5萬名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。